Виробники вакцин обіцяють поставити бідним країнам 3,5 млрд доз — за меншою ціною
Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson поставлять близько 3,5 млрд доз вакцини проти COVID-19 за собівартістю або зі знижкою для бідніших країн – в цьому і наступному році.
Джерело: AFP з посиланням на заяву виробників на саміті G20
Деталі: Зокрема голова і головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла зазначив, що компанія поставить 2 млрд доз протягом наступних 18 місяців, зокрема мільярд цього року.
Генеральний директор Moderna Стефан Бансел оголосив про "до 95 млн доз" до 2021 року і "до 900 млн" до 2022 року, в тому числі в рамках програми обміну вакцинами COVAX.
Пол Стоффелс, віце-голова і головний науковий співробітник Johnson & Johnson, сказав, що компанія уклала угоду з COVAХ на 200 млн доз в 2021 році і обговорює "потенційну поставку додаткових 300 млн... до 500 млн доз".
Що передувало: ЄС збирається пожертвувати щонайменше 100 млн доз вакцин біднішим країнам до кінця цього року.
Нагадаємо:
- На початку грудня стало відомо, що багаті країни, які представляють усього 14% населення світу, закупили 53% усіх найбільш перспективних вакцин від COVID-19, а бідні країни можуть отримати недостатньо доз – і Україна в їх числі.
- У ВООЗ заявили, що понад 700 млн доз вакцин від COVID-19 були розподілені в глобальному масштабі, але понад 87% з них пішли в країни з високим або середнім рівнями доходів, а в той же час в країни з низьким рівнем доходом - лише 0,2%.
- Голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус назвав розрив у кількості отриманих вакцин від коронавірусу між багатими та бідними країнами "катастрофічним моральним провалом". За його словами, світ може взяти під контроль пандемію COVID-19 – за умови справедливого розподілу необхідних ресурсів.
- Гебреєсус закликав передати вакцини країнам з низьким рівнем доходу замість вакцинувати дітей та підлітків проти COVID-19.