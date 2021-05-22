Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Виробники вакцин обіцяють поставити бідним країнам 3,5 млрд доз — за меншою ціною

Субота, 22 травня 2021, 04:48
Виробники вакцин обіцяють поставити бідним країнам 3,5 млрд доз — за меншою ціною
caricom

Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson поставлять близько 3,5 млрд доз вакцини проти COVID-19 за собівартістю або зі знижкою для бідніших країн – в цьому і наступному році.

Джерело: AFP з посиланням на заяву виробників на саміті G20

Деталі: Зокрема голова і головний виконавчий директор  Pfizer Альберт Бурла зазначив, що компанія поставить 2 млрд доз протягом наступних 18 місяців, зокрема мільярд цього року.

Генеральний директор Moderna Стефан Бансел оголосив про "до 95 млн доз" до 2021 року і "до 900 млн" до 2022 року, в тому числі в рамках програми обміну вакцинами COVAX.

Пол Стоффелс, віце-голова і головний науковий співробітник Johnson & Johnson, сказав, що компанія уклала угоду з COVAХ на 200 млн доз в 2021 році і обговорює "потенційну поставку додаткових 300 млн... до 500 млн доз".

Що передувало: ЄС збирається пожертвувати щонайменше 100 млн доз вакцин біднішим країнам до кінця цього року.

Нагадаємо:

  • На початку грудня стало відомо, що багаті країни, які представляють усього 14% населення світу, закупили 53% усіх найбільш перспективних вакцин від COVID-19, а бідні країни можуть отримати недостатньо доз – і Україна в їх числі.
  • У ВООЗ заявили, що понад 700 млн доз вакцин від COVID-19 були розподілені в глобальному масштабі, але понад 87% з них пішли в країни з високим або середнім рівнями доходів, а в той же час в країни з низьким рівнем доходом - лише 0,2%.
  • Голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус назвав розрив у кількості отриманих вакцин від коронавірусу між багатими та бідними країнами "катастрофічним моральним провалом".  За його словами, світ може взяти під контроль пандемію COVID-19 – за умови справедливого розподілу необхідних ресурсів.
  • Гебреєсус закликав передати вакцини країнам з низьким рівнем доходу замість вакцинувати дітей та підлітків проти COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: