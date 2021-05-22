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Виробники вакцин обіцяють поставити бідним країнам 3,5 млрд доз — за меншою ціною

Субота, 22 травня 2021, 04:48
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Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson поставлять близько 3,5 млрд доз вакцини проти COVID-19 за собівартістю або зі знижкою для бідніших країн – в цьому і наступному році.

Джерело: AFP з посиланням на заяву виробників на саміті G20

Деталі: Зокрема голова і головний виконавчий директор  Pfizer Альберт Бурла зазначив, що компанія поставить 2 млрд доз протягом наступних 18 місяців, зокрема мільярд цього року.

Генеральний директор Moderna Стефан Бансел оголосив про "до 95 млн доз" до 2021 року і "до 900 млн" до 2022 року, в тому числі в рамках програми обміну вакцинами COVAX.

Пол Стоффелс, віце-голова і головний науковий співробітник Johnson & Johnson, сказав, що компанія уклала угоду з COVAХ на 200 млн доз в 2021 році і обговорює "потенційну поставку додаткових 300 млн... до 500 млн доз".

Що передувало: ЄС збирається пожертвувати щонайменше 100 млн доз вакцин біднішим країнам до кінця цього року.

Нагадаємо:

  • На початку грудня стало відомо, що багаті країни, які представляють усього 14% населення світу, закупили 53% усіх найбільш перспективних вакцин від COVID-19, а бідні країни можуть отримати недостатньо доз – і Україна в їх числі.
  • У ВООЗ заявили, що понад 700 млн доз вакцин від COVID-19 були розподілені в глобальному масштабі, але понад 87% з них пішли в країни з високим або середнім рівнями доходів, а в той же час в країни з низьким рівнем доходом - лише 0,2%.
  • Голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус назвав розрив у кількості отриманих вакцин від коронавірусу між багатими та бідними країнами "катастрофічним моральним провалом".  За його словами, світ може взяти під контроль пандемію COVID-19 – за умови справедливого розподілу необхідних ресурсів.
  • Гебреєсус закликав передати вакцини країнам з низьким рівнем доходу замість вакцинувати дітей та підлітків проти COVID-19.

Теми: вакцинаціякоронавірус


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