Производители вакцин обещают поставить бедным странам 3,5 млрд доз — по меньшей цене

Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson поставят около 3,5 млрд доз вакцины против COVID-19 по себестоимости или со скидкой для бедных стран - в этом и следующем году.

Источник: AFP со ссылкой на заявление производителей на саммите G20

Детали: В частности, глава и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла отметил, что компания поставит 2 млрд доз в течение следующих 18 месяцев, в частности миллиард в этом году.

Генеральный директор Moderna Стефан Бансел объявил о "до 95 млн доз" до 2021 года и "до 900 млн" до 2022 году, в том числе в рамках программы обмена вакцинами COVAX.

Пол Стоффелс, вице-председатель и главный научный сотрудник Johnson & Johnson, сказал, что компания заключила соглашение с COVAХ на 200 млн доз в 2021 году и обсуждает "потенциальную поставку дополнительных 300 млн... до 500 млн доз".

Что предшествовало: ЕС собирается пожертвовать не менее 100 млн доз вакцины бедным странам до конца этого года.

Напомним: