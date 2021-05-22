Производители вакцин обещают поставить бедным странам 3,5 млрд доз — по меньшей цене
Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson поставят около 3,5 млрд доз вакцины против COVID-19 по себестоимости или со скидкой для бедных стран - в этом и следующем году.
Источник: AFP со ссылкой на заявление производителей на саммите G20
Детали: В частности, глава и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла отметил, что компания поставит 2 млрд доз в течение следующих 18 месяцев, в частности миллиард в этом году.
Генеральный директор Moderna Стефан Бансел объявил о "до 95 млн доз" до 2021 года и "до 900 млн" до 2022 году, в том числе в рамках программы обмена вакцинами COVAX.
Пол Стоффелс, вице-председатель и главный научный сотрудник Johnson & Johnson, сказал, что компания заключила соглашение с COVAХ на 200 млн доз в 2021 году и обсуждает "потенциальную поставку дополнительных 300 млн... до 500 млн доз".
Что предшествовало: ЕС собирается пожертвовать не менее 100 млн доз вакцины бедным странам до конца этого года.
Напомним:
- В начале декабря стало известно, что богатые страны, которые представляют всего 14% населения мира, закупили 53% всех наиболее перспективных вакцин от COVID-19, а бедные страны могут получить недостаточно доз - и Украина в их числе.
- В ВОЗ заявили, что более 700 млн доз вакцин от COVID-19 были распределены в глобальном масштабе, но более 87% из них пошли в страны с высоким или средним уровнем доходов, а в то же время в странах с низким уровнем доходом - только 0,2%.
- Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус назвал разрыв в количестве полученных вакцин от коронавируса между богатыми и бедными странами "катастрофическим моральным провалом". По его словам, мир может взять под контроль пандемию COVID-19 - при условии справедливого распределения необходимых ресурсов.
- Гебреесус призвал передать вакцины странам с низким уровнем дохода вместо вакцинировать детей и подростков против COVID-19.