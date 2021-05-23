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Генсек НАТО: Інцидент у Мінську вимагає міжнародного розслідування

Неділя, 23 травня 2021, 22:44

У НАТО вважають, що інцидент із примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську вимагає міжнародного розслідування.

Джерело: генсек НАТО Йенс Столтенберг у Twitter

Дослівно: "Ми уважно стежимо за примусовою посадкою в Білорусі рейсу, що прямував до Вільнюса, і за повідомленнями про затримання опозиціонера Романа Протасевича.

Це серйозний і небезпечний інцидент, який вимагає міжнародного розслідування".

Деталі: Генсек НАТО додав, що Білорусь повинна забезпечити безпечне повернення членів екіпажу і всіх пасажирів.

Передісторія:

  • У національному аеропорту "Мінськ" 23 травня незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Посадка була зумовлена нібито тим, що надійшло повідомлення про мінування. Втім воно виявилося хибним.
  • Після посадки білоруські силовики затримали колишнього редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака. У Білорусі йому може загрожувати смертна кара.
  • У телеграм-каналі "Пул Первого", який контролюється самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, повідомили, що за дорученням Лукашенка для супроводу літака піднімали винищувач Міг-29.
  • Пізніше в авіакомпанії заявили, що про загрозу на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс екіпажу повідомили диспетчери з Білорусі, а потім дали вказівку перенаправити літак до аеропорту Мінська.
  • О 20:48 літак Ryanair Афіни-Вільнюс, який був посаджений в Мінську, вилетів з аеропорту Мінськ до Вільнюса, однак, за даними білоруської опозиції, 6 пасажирів лишилися в Білорусі.

Українська правда
Теми: НАТОБілорусь


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