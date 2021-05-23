Генсек НАТО: Інцидент у Мінську вимагає міжнародного розслідування
Неділя, 23 травня 2021, 22:44
У НАТО вважають, що інцидент із примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську вимагає міжнародного розслідування.
Джерело: генсек НАТО Йенс Столтенберг у Twitter
Дослівно: "Ми уважно стежимо за примусовою посадкою в Білорусі рейсу, що прямував до Вільнюса, і за повідомленнями про затримання опозиціонера Романа Протасевича.
Це серйозний і небезпечний інцидент, який вимагає міжнародного розслідування".
Деталі: Генсек НАТО додав, що Білорусь повинна забезпечити безпечне повернення членів екіпажу і всіх пасажирів.
Передісторія:
- У національному аеропорту "Мінськ" 23 травня незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Посадка була зумовлена нібито тим, що надійшло повідомлення про мінування. Втім воно виявилося хибним.
- Після посадки білоруські силовики затримали колишнього редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака. У Білорусі йому може загрожувати смертна кара.
- У телеграм-каналі "Пул Первого", який контролюється самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, повідомили, що за дорученням Лукашенка для супроводу літака піднімали винищувач Міг-29.
- Пізніше в авіакомпанії заявили, що про загрозу на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс екіпажу повідомили диспетчери з Білорусі, а потім дали вказівку перенаправити літак до аеропорту Мінська.
- О 20:48 літак Ryanair Афіни-Вільнюс, який був посаджений в Мінську, вилетів з аеропорту Мінськ до Вільнюса, однак, за даними білоруської опозиції, 6 пасажирів лишилися в Білорусі.
Українська правда