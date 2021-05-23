Генсек НАТО: Інцидент у Мінську вимагає міжнародного розслідування

У НАТО вважають, що інцидент із примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську вимагає міжнародного розслідування.

Джерело: генсек НАТО Йенс Столтенберг у Twitter

Дослівно: "Ми уважно стежимо за примусовою посадкою в Білорусі рейсу, що прямував до Вільнюса, і за повідомленнями про затримання опозиціонера Романа Протасевича.

Це серйозний і небезпечний інцидент, який вимагає міжнародного розслідування".

Деталі: Генсек НАТО додав, що Білорусь повинна забезпечити безпечне повернення членів екіпажу і всіх пасажирів.

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