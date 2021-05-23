Генсек НАТО: Инцидент в Минске требует международного расследования

В НАТО считают, что инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске требует международного расследования.

Источник: генсек НАТО Йенс Столтенберг в Twitter

Дословно: "Мы внимательно следим за принудительной посадкой в Беларуси рейса, следовавшего в Вильнюс, и за сообщениями о задержании оппозиционера Романа Протасевича.

Это серьезный и опасный инцидент, требующий международного расследования".

Детали: Генсек НАТО добавил, что Беларусь должна обеспечить безопасное возвращение членов экипажа и всех пассажиров.

Предыстория: