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Генсек НАТО: Инцидент в Минске требует международного расследования

Воскресенье, 23 мая 2021, 22:44

В НАТО считают, что инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске требует международного расследования.

Источник: генсек НАТО Йенс Столтенберг в Twitter

Дословно: "Мы внимательно следим за принудительной посадкой в Беларуси рейса, следовавшего в Вильнюс, и за сообщениями о задержании оппозиционера Романа Протасевича.

Это серьезный и опасный инцидент, требующий международного расследования".

Детали: Генсек НАТО добавил, что Беларусь должна обеспечить безопасное возвращение членов экипажа и всех пассажиров.

Предыстория:

  • В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Посадка была обусловлена ​​тем, что надийшо сообщения о минировании. Но оно оказалось ложным.
  • После посадки белорусские силовики задержали бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета. В Беларуси ему может грозить смертная казнь.
  • В телеграмм-канале "Пул Первого", который контролируется самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, сообщили, что по поручению Лукашенко для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29.
  • Позже в авиакомпании заявили, что об угрозе на борту рейса Ryanair Афины-Вильнюс экипажу сообщили диспетчеры из Беларуси, а затем дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
  • В 20:48 самолет Ryanair Афины-Вильнюс, который был посажен в Минске, вылетел из аэропорта Минск в Вильнюс, однако, по данным белорусской оппозиции, 6 пассажиров остались в Беларуси.

Украинская правда
Темы: НАТОБеларусь


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