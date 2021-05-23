Президент Литви закликав вжити конкретних заходів проти Білорусі
Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що інцидент із літаком Ryanair в Мінську слід розглядати як викрадення людини із застосуванням військової сили і неправдивих звинувачень і оцінювати з усією суворістю.
Джерело: заява Науседи, яку цитує Delfi
Деталі: За словами Науседи, те, що сталося слід недвозначно розглядати як викрадення людини із застосуванням військової сили і неправдивих звинувачень.
Він зазначив, що це питання буде розглядатися на засіданні Ради Європи в понеділок.
На думку президента Литви, білоруському режиму "пора дати зрозуміти, що так тривати не може".
Пряма мова: "Необхідні конкретні заходи, щоб змінити поведінку білоруського режиму, інакше нам просто доведеться сказати, що у нас є дуже небезпечний сусід, який ігнорує будь-які міжнародні норми гуманності, не тільки закон, але і мораль. Ми не можемо з цим миритися" .
Деталі: За словами Науседи, якщо затриманий у Мінську опозиціонер Роман Протасевич не буде звільнений, щодо Білорусі можуть бути застосовані "дуже серйозні санкції" з боку ЄС.
Крім того, повітряний простір Білорусі може бути визнано небезпечним для цивільної авіації, а літаки "Белавіа" можуть втратити право сідати в аеропортах країн ЄС і НАТО.
Передісторія:
- У національному аеропорту "Мінськ" 23 травня незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Посадка була зумовлена нібито тим, що надійшло повідомлення про мінування. Втім воно виявилося хибним.
- Після посадки білоруські силовики затримали колишнього редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака. У Білорусі йому може загрожувати смертна кара.
- У телеграм-каналі "Пул Первого", який контролюється самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, повідомили, що за дорученням Лукашенка для супроводу літака піднімали винищувач Міг-29.
- Пізніше в авіакомпанії заявили, що про загрозу на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс екіпажу повідомили диспетчери з Білорусі, а потім дали вказівку перенаправити літак до аеропорту Мінська.
- О 20:48 літак Ryanair Афіни-Вільнюс, який був посаджений в Мінську, вилетів з аеропорту Мінськ до Вільнюса, однак, за даними білоруської опозиції, 6 пасажирів лишилися в Білорусі.