Президент Литви закликав вжити конкретних заходів проти Білорусі

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що інцидент із літаком Ryanair в Мінську слід розглядати як викрадення людини із застосуванням військової сили і неправдивих звинувачень і оцінювати з усією суворістю.

Джерело: заява Науседи, яку цитує Delfi

Деталі: За словами Науседи, те, що сталося слід недвозначно розглядати як викрадення людини із застосуванням військової сили і неправдивих звинувачень.

Він зазначив, що це питання буде розглядатися на засіданні Ради Європи в понеділок.

На думку президента Литви, білоруському режиму "пора дати зрозуміти, що так тривати не може".

Пряма мова: "Необхідні конкретні заходи, щоб змінити поведінку білоруського режиму, інакше нам просто доведеться сказати, що у нас є дуже небезпечний сусід, який ігнорує будь-які міжнародні норми гуманності, не тільки закон, але і мораль. Ми не можемо з цим миритися" .

Деталі: За словами Науседи, якщо затриманий у Мінську опозиціонер Роман Протасевич не буде звільнений, щодо Білорусі можуть бути застосовані "дуже серйозні санкції" з боку ЄС.

Крім того, повітряний простір Білорусі може бути визнано небезпечним для цивільної авіації, а літаки "Белавіа" можуть втратити право сідати в аеропортах країн ЄС і НАТО.

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