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Президент Литви закликав вжити конкретних заходів проти Білорусі

Неділя, 23 травня 2021, 23:18

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що інцидент із літаком Ryanair в Мінську слід розглядати як викрадення людини із застосуванням військової сили і неправдивих звинувачень і оцінювати з усією суворістю.

Джерело: заява Науседи, яку цитує Delfi

Деталі: За словами Науседи, те, що сталося слід недвозначно розглядати як викрадення людини із застосуванням військової сили і неправдивих звинувачень.

Він зазначив, що це питання буде розглядатися на засіданні Ради Європи в понеділок.

На думку президента Литви, білоруському режиму "пора дати зрозуміти, що так тривати не може".

Пряма мова: "Необхідні конкретні заходи, щоб змінити поведінку білоруського режиму, інакше нам просто доведеться сказати, що у нас є дуже небезпечний сусід, який ігнорує будь-які міжнародні норми гуманності, не тільки закон, але і мораль. Ми не можемо з цим миритися" .

Деталі: За словами Науседи, якщо затриманий у Мінську опозиціонер Роман Протасевич не буде звільнений, щодо Білорусі можуть бути застосовані "дуже серйозні санкції" з боку ЄС.

Крім того, повітряний простір Білорусі може бути визнано небезпечним для цивільної авіації, а літаки "Белавіа" можуть втратити право сідати в аеропортах країн ЄС і НАТО.

Передісторія:

  • У національному аеропорту "Мінськ" 23 травня незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Посадка була зумовлена нібито тим, що надійшло повідомлення про мінування. Втім воно виявилося хибним.
  • Після посадки білоруські силовики затримали колишнього редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака. У Білорусі йому може загрожувати смертна кара.
  • У телеграм-каналі "Пул Первого", який контролюється самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, повідомили, що за дорученням Лукашенка для супроводу літака піднімали винищувач Міг-29.
  • Пізніше в авіакомпанії заявили, що про загрозу на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс екіпажу повідомили диспетчери з Білорусі, а потім дали вказівку перенаправити літак до аеропорту Мінська.
  • О 20:48 літак Ryanair Афіни-Вільнюс, який був посаджений в Мінську, вилетів з аеропорту Мінськ до Вільнюса, однак, за даними білоруської опозиції, 6 пасажирів лишилися в Білорусі.

Українська правда
Теми: ЛитваБілорусьавіа


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