Президент Литвы призвал принять конкретные меры против Беларуси
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске следует рассматривать как похищение человека с применением военной силы и ложных обвинений и оценивать со всей строгостью.
Источник: заявление Науседы, которое цитирует Delfi
Детали: По словам Науседы, произошедшее следует недвусмысленно рассматривать как похищение человека с применением военной силы и ложных обвинений.
Он отметил, что этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета Европы в понедельник.
По мнению президента Литвы, белорусскому режиму "пора дать понять, что так продолжаться не может".
Прямая речь: "Необходимы конкретные меры, чтобы изменить поведение белорусского режима, иначе нам просто придется сказать, что у нас есть очень опасный сосед, который игнорирует любые международные нормы гуманности, не только закон, но и мораль. Мы не можем с этим мириться".
Детали: По словам Науседы, если задержанный в Минске оппозиционер Роман Протасевич не будет освобожден, в отношении Беларуси могут быть применены "очень серьезные санкции" со стороны ЕС.
Кроме того, воздушное пространство Беларуси может быть признано небезопасным для гражданской авиации, а самолеты "Белавиа" могут потерять право садиться в аэропортах стран ЕС и НАТО.
Предыстория:
- В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Посадка была обусловлена тем, что надийшо сообщения о минировании. Но оно оказалось ложным.
- После посадки белорусские силовики задержали бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета. В Беларуси ему может грозить смертная казнь.
- В телеграмм-канале "Пул Первого", который контролируется самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, сообщили, что по поручению Лукашенко для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29.
- Позже в авиакомпании заявили, что об угрозе на борту рейса Ryanair Афины-Вильнюс экипажу сообщили диспетчеры из Беларуси, а затем дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
- В 20:48 самолет Ryanair Афины-Вильнюс, который был посажен в Минске, вылетел из аэропорта Минск в Вильнюс, однако, по данным белорусской оппозиции, 6 пассажиров остались в Беларуси.