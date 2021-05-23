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Президент Литвы призвал принять конкретные меры против Беларуси

Воскресенье, 23 мая 2021, 23:18

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске следует рассматривать как похищение человека с применением военной силы и ложных обвинений и оценивать со всей строгостью.

Источник: заявление Науседы, которое цитирует Delfi

Детали: По словам Науседы, произошедшее следует недвусмысленно рассматривать как похищение человека с применением военной силы и ложных обвинений.

Он отметил, что этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета Европы в понедельник.

По мнению президента Литвы, белорусскому режиму "пора дать понять, что так продолжаться не может".

Прямая речь: "Необходимы конкретные меры, чтобы изменить поведение белорусского режима, иначе нам просто придется сказать, что у нас есть очень опасный сосед, который игнорирует любые международные нормы гуманности, не только закон, но и мораль. Мы не можем с этим мириться".

Детали: По словам Науседы, если задержанный в Минске оппозиционер Роман Протасевич не будет освобожден, в отношении Беларуси могут быть применены "очень серьезные санкции" со стороны ЕС.

Кроме того, воздушное пространство Беларуси может быть признано небезопасным для гражданской авиации, а самолеты "Белавиа" могут потерять право садиться в аэропортах стран ЕС и НАТО.

Предыстория:

  • В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Посадка была обусловлена ​​тем, что надийшо сообщения о минировании. Но оно оказалось ложным.
  • После посадки белорусские силовики задержали бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета. В Беларуси ему может грозить смертная казнь.
  • В телеграмм-канале "Пул Первого", который контролируется самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, сообщили, что по поручению Лукашенко для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29.
  • Позже в авиакомпании заявили, что об угрозе на борту рейса Ryanair Афины-Вильнюс экипажу сообщили диспетчеры из Беларуси, а затем дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
  • В 20:48 самолет Ryanair Афины-Вильнюс, который был посажен в Минске, вылетел из аэропорта Минск в Вильнюс, однако, по данным белорусской оппозиции, 6 пассажиров остались в Беларуси.

Украинская правда
Темы: ЛитваБеларусьавиа


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