Президент Литвы призвал принять конкретные меры против Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске следует рассматривать как похищение человека с применением военной силы и ложных обвинений и оценивать со всей строгостью.

Источник: заявление Науседы, которое цитирует Delfi

Детали: По словам Науседы, произошедшее следует недвусмысленно рассматривать как похищение человека с применением военной силы и ложных обвинений.

Он отметил, что этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета Европы в понедельник.

По мнению президента Литвы, белорусскому режиму "пора дать понять, что так продолжаться не может".

Прямая речь: "Необходимы конкретные меры, чтобы изменить поведение белорусского режима, иначе нам просто придется сказать, что у нас есть очень опасный сосед, который игнорирует любые международные нормы гуманности, не только закон, но и мораль. Мы не можем с этим мириться".

Детали: По словам Науседы, если задержанный в Минске оппозиционер Роман Протасевич не будет освобожден, в отношении Беларуси могут быть применены "очень серьезные санкции" со стороны ЕС.

Кроме того, воздушное пространство Беларуси может быть признано небезопасным для гражданской авиации, а самолеты "Белавиа" могут потерять право садиться в аэропортах стран ЕС и НАТО.

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