Дії Лукашенка завдають шкоди міжнародній репутації Білорусі – посол США

Посол США у Білорусі Джулі Фішер прокоментувала дії влади щодо опозиційного політика Романа Протасевича, назвавши їх шкідливими для білоруського народу.

Джерело: Укрінформ, Фішер у Twitter

Пряма мова: "Лукашенко та його режим знову продемонстрували своє презирство до міжнародної спільноти та своїх громадян. Інсценування загрози вибуху й залучення Міг-29, аби змусити посадити літак RyanAir у Мінську для арешту журналіста Nexta з політичних міркувань, – це небезпечно й огидно".

"До ризиків ведення бізнесу у Білорусі додалася проблема безпеки комерційної авіації".

Деталі: За словами Фішер, нестримні зусилля Лукашенка, спрямовані на те, щоб позбавити волі й змусити замовкнути політичних опонентів, завдають шкоди народові країни та її міжнародній репутації, а також економіці.

Приватні мандрівники не можуть піддаватися затримкам "через примхи та махінації мстивого режиму", – додала вона.

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