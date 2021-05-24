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Дії Лукашенка завдають шкоди міжнародній репутації Білорусі – посол США

Понеділок, 24 травня 2021, 01:38
Дії Лукашенка завдають шкоди міжнародній репутації Білорусі – посол США

Посол США у Білорусі Джулі Фішер прокоментувала дії влади щодо опозиційного політика Романа Протасевича, назвавши їх шкідливими для білоруського народу.

Джерело: Укрінформ, Фішер у Twitter

Пряма мова: "Лукашенко та його режим знову продемонстрували своє презирство до міжнародної спільноти та своїх громадян. Інсценування загрози вибуху й залучення Міг-29, аби змусити посадити літак RyanAir у Мінську для арешту журналіста Nexta з політичних міркувань, – це небезпечно й огидно".

"До ризиків ведення бізнесу у Білорусі додалася проблема безпеки комерційної авіації".

Деталі: За словами Фішер, нестримні зусилля Лукашенка, спрямовані на те, щоб позбавити волі й змусити замовкнути політичних опонентів, завдають шкоди народові країни та її міжнародній репутації, а також економіці.

Приватні мандрівники не можуть піддаватися затримкам "через примхи та махінації мстивого режиму", – додала вона.

Передісторія:

  • У національному аеропорту "Мінськ" 23 травня незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Посадка була зумовлена нібито тим, що надійшло повідомлення про мінування. Втім воно виявилося хибним.
  • Після посадки білоруські силовики затримали колишнього редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака. У Білорусі йому може загрожувати смертна кара.
  • У телеграм-каналі "Пул Первого", який контролюється самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, повідомили, що за дорученням Лукашенка для супроводу літака піднімали винищувач Міг-29.
  • Пізніше в авіакомпанії заявили, що про загрозу на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс екіпажу повідомили диспетчери з Білорусі, а потім дали вказівку перенаправити літак до аеропорту Мінська.
  • О 20:48 літак Ryanair Афіни-Вільнюс, який був посаджений в Мінську, вилетів з аеропорту Мінськ до Вільнюса, однак, за даними білоруської опозиції, 6 пасажирів лишилися в Білорусі.

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьСШАавіа
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