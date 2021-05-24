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Действия Лукашенко наносят ущерб международной репутации Беларуси – посол США

Понедельник, 24 мая 2021, 01:38
Действия Лукашенко наносят ущерб международной репутации Беларуси – посол США

Посол США в Беларуси Джули Фишер прокомментировала действия власти по оппозиционного политика Романа Протасевича, назвав их вредными для белорусского народа.

Источник: Укринформ, Фишер в Twitter

Прямая речь: "Лукашенко и его режим вновь продемонстрировали свое презрение к международному сообществу и своих граждан. Инсценировка угрозы взрыва и использование Миг-29, чтобы заставить посадить самолет RyanAir в Минске для ареста журналиста Nexta по политическим соображениям, – это опасно и отвратительно".

"К рискам ведения бизнеса в Беларуси добавилась проблема безопасности коммерческой авиации".

Детали: По словам Фишер, безудержные усилия Лукашенко, направленные на то, чтобы лишить свободы и заставить замолчать политических оппонентов, наносят ущерб народу страны и ее международной репутации, а также экономике.

Частные путешественники не могут подвергаться задержкам "из-за капризов и махинаций мстительного режима", – добавила она.

Предыстория:

  • В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Посадка была обусловлена ​​тем, что надийшо сообщения о минировании. Но оно оказалось ложным.
  • После посадки белорусские силовики задержали бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета. В Беларуси ему может грозить смертная казнь.
  • В телеграмм-канале "Пул Первого", который контролируется самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, сообщили, что по поручению Лукашенко для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29.
  • Позже в авиакомпании заявили, что об угрозе на борту рейса Ryanair Афины-Вильнюс экипажу сообщили диспетчеры из Беларуси, а затем дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
  • В 20:48 самолет Ryanair Афины-Вильнюс, который был посажен в Минске, вылетел из аэропорта Минск в Вильнюс, однако, по данным белорусской оппозиции, 6 пассажиров остались в Беларуси.

Темы: БеларусьСШАавиа
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