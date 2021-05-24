Действия Лукашенко наносят ущерб международной репутации Беларуси – посол США

Посол США в Беларуси Джули Фишер прокомментировала действия власти по оппозиционного политика Романа Протасевича, назвав их вредными для белорусского народа.

Источник: Укринформ, Фишер в Twitter

Прямая речь: "Лукашенко и его режим вновь продемонстрировали свое презрение к международному сообществу и своих граждан. Инсценировка угрозы взрыва и привлечения Миг-29, чтобы заставить посадить самолет RyanAir в Минске для ареста журналиста Nexta по политическим соображениям, – это опасно и противно".

"К рискам ведения бизнеса в Беларуси добавилась проблема безопасности коммерческой авиации".

Детали: По словам Фишер, безудержные усилия Лукашенко, направленные на то, чтобы лишить свободы и заставить замолчать политических оппонентов, наносят ущерб народу страны и ее международной репутации, а также экономике.

Частные путешественники не могут подвергаться задержкам "из-за капризов и махинаций мстительного режима", – добавила она.

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