Заявою Державного Держдепу Сполучених Штатів засудили примусову посадку літака і вимагають звільнення журналіста Романа Протасевича.

Джерело: Заява держсекретаря Ентоні Блінкена, Держдеп США

Дослівно: "Цей шокуючий акт, здійснений режимом Лукашенко, загрожував життю понад 120 пасажирів, включаючи громадян США".

"Ми тісно координуємо свою реакцію з нашими партнерами, включаючи представників ЄС, Литви та Греції".

"Незалежні засоби масової інформації – це основна опора верховенства права та життєво важлива складова демократичного суспільства.

США в черговий раз засуджують постійні переслідування режиму Лукашенко та самовільне затримання журналістів.

Ми підтримуємо прагнення білоруського народу до вільного, демократичного та процвітаючого майбутнього та підтримуємо його заклик до режиму поважати права людини та основні свободи".

Деталі: У повідомленні Держдепу США зазначається, що "використання білоруських військових літаків для супроводу літака викликають глибоке занепокоєння і вимагають повного розслідування".

Також вказується, що США підтримують якнайшвидше скликання засідання Ради Міжнародної організації цивільної авіації для розгляду подій у Білорусі.

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