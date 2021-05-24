Держдеп США вимагає негайно звільнити Протасевича
Заявою Державного Держдепу Сполучених Штатів засудили примусову посадку літака і вимагають звільнення журналіста Романа Протасевича.
Джерело: Заява держсекретаря Ентоні Блінкена, Держдеп США
Дослівно: "Цей шокуючий акт, здійснений режимом Лукашенко, загрожував життю понад 120 пасажирів, включаючи громадян США".
"Ми тісно координуємо свою реакцію з нашими партнерами, включаючи представників ЄС, Литви та Греції".
"Незалежні засоби масової інформації – це основна опора верховенства права та життєво важлива складова демократичного суспільства.
США в черговий раз засуджують постійні переслідування режиму Лукашенко та самовільне затримання журналістів.
Ми підтримуємо прагнення білоруського народу до вільного, демократичного та процвітаючого майбутнього та підтримуємо його заклик до режиму поважати права людини та основні свободи".
Деталі: У повідомленні Держдепу США зазначається, що "використання білоруських військових літаків для супроводу літака викликають глибоке занепокоєння і вимагають повного розслідування".
Також вказується, що США підтримують якнайшвидше скликання засідання Ради Міжнародної організації цивільної авіації для розгляду подій у Білорусі.
Передісторія:
- У національному аеропорту "Мінськ" 23 травня незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Посадка була зумовлена нібито тим, що надійшло повідомлення про мінування. Втім воно виявилося хибним.
- Після посадки білоруські силовики затримали колишнього редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака. У Білорусі йому може загрожувати смертна кара.
- У телеграм-каналі "Пул Первого", який контролюється самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, повідомили, що за дорученням Лукашенка для супроводу літака піднімали винищувач Міг-29.
- Пізніше в авіакомпанії заявили, що про загрозу на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс екіпажу повідомили диспетчери з Білорусі, а потім дали вказівку перенаправити літак до аеропорту Мінська.
- О 20:48 літак Ryanair Афіни-Вільнюс, який був посаджений в Мінську, вилетів з аеропорту Мінськ до Вільнюса, однак, за даними білоруської опозиції, 6 пасажирів лишилися в Білорусі.