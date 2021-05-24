В Госдепе США осудили принудительную посадку самолета и требуют освобождения журналиста Романа Протасевича.

Источник: Заявление госсекретаря Энтони Блинкена, Госдеп США

Дословно: "Этот шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, угрожал жизни более 120 пассажиров, включая граждан США".

"Мы тесно координируем свою реакцию с нашими партнерами, включая представителей ЕС, Литвы и Греции".

"Независимые средства массовой информации – это основная опора верховенства права и жизненно важная составляющая демократического общества.

США в очередной раз осуждают постоянные преследования режима Лукашенко и самовольное задержание журналистов.

Мы поддерживаем стремление белорусского народа к свободному, демократическому и процветающему будущему и поддерживаем его призыв к режиму уважать права человека и основные свободы".

Детали: В сообщении Госдепа США отмечается, что "использование белорусских военных самолетов для сопровождения самолета вызывают глубокое беспокойство и требуют полного расследования".

Также указывается, что США поддерживают скорейшее созыва заседания Совета Международной организации гражданской авиации для рассмотрения событий в Беларуси.

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