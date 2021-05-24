США требуют немедленно освободить Протасевича
В Госдепе США осудили принудительную посадку самолета и требуют освобождения журналиста Романа Протасевича.
Источник: Заявление госсекретаря Энтони Блинкена, Госдеп США
Дословно: "Этот шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, угрожал жизни более 120 пассажиров, включая граждан США".
"Мы тесно координируем свою реакцию с нашими партнерами, включая представителей ЕС, Литвы и Греции".
"Независимые средства массовой информации – это основная опора верховенства права и жизненно важная составляющая демократического общества.
США в очередной раз осуждают постоянные преследования режима Лукашенко и самовольное задержание журналистов.
Мы поддерживаем стремление белорусского народа к свободному, демократическому и процветающему будущему и поддерживаем его призыв к режиму уважать права человека и основные свободы".
Детали: В сообщении Госдепа США отмечается, что "использование белорусских военных самолетов для сопровождения самолета вызывают глубокое беспокойство и требуют полного расследования".
Также указывается, что США поддерживают скорейшее созыва заседания Совета Международной организации гражданской авиации для рассмотрения событий в Беларуси.
Предыстория:
- В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Посадка была обусловлена тем, что надийшо сообщения о минировании. Но оно оказалось ложным.
- После посадки белорусские силовики задержали бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета. В Беларуси ему может грозить смертная казнь.
- В телеграмм-канале "Пул Первого", который контролируется самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, сообщили, что по поручению Лукашенко для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29.
- Позже в авиакомпании заявили, что об угрозе на борту рейса Ryanair Афины-Вильнюс экипажу сообщили диспетчеры из Беларуси, а затем дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
- В 20:48 самолет Ryanair Афины-Вильнюс, который был посажен в Минске, вылетел из аэропорта Минск в Вильнюс, однако, по данным белорусской оппозиции, 6 пассажиров остались в Беларуси.