Канада закликала Білорусь звільнити Протасевича

Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно відреагував на примусову посадку літака в Мінську і затримання журналіста Романа Протасевича.

Джерело: Гарно у Twitter, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Примусова зміна курсу та посадка літака Ryanair у Мінську й арешт журналіста Романа Протасевича – це серйозне втручання у цивільну авіацію та відвертий напад на свободу слова.

Канада закликає Білорусь звільнити Протасевича".

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