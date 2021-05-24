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Канада закликала Білорусь звільнити Протасевича

Понеділок, 24 травня 2021, 06:15
Канада закликала Білорусь звільнити Протасевича

Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно відреагував на примусову посадку літака в Мінську і затримання журналіста Романа Протасевича.

Джерело: Гарно у Twitter, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Примусова зміна курсу та посадка літака Ryanair у Мінську й арешт журналіста Романа Протасевича – це серйозне втручання у цивільну авіацію та відвертий напад на свободу слова.

Канада закликає Білорусь звільнити Протасевича".

Передісторія:

  • У національному аеропорту "Мінськ" 23 травня незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Посадка була зумовлена нібито тим, що надійшло повідомлення про мінування. Втім воно виявилося хибним.
  • Після посадки білоруські силовики затримали колишнього редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака. У Білорусі йому може загрожувати смертна кара.
  • У телеграм-каналі "Пул Первого", який контролюється самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, повідомили, що за дорученням Лукашенка для супроводу літака піднімали винищувач Міг-29.
  • Пізніше в авіакомпанії заявили, що про загрозу на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс екіпажу повідомили диспетчери з Білорусі, а потім дали вказівку перенаправити літак до аеропорту Мінська.
  • О 20:48 літак Ryanair Афіни-Вільнюс, який був посаджений в Мінську, вилетів з аеропорту Мінськ до Вільнюса, однак, за даними білоруської опозиції, 6 пасажирів лишилися в Білорусі.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьавіаКанада
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