Канада призвала Беларусь освободить Протасевича
Понедельник, 24 мая 2021, 06:15
Министр иностранных дел Канады Марк Гарно отреагировал на принудительную посадку самолета в Минске и задержания журналиста Романа Протасевича.
Источник: Гарно в Twitter, цитирует Укринформ
Прямая речь: "Принудительная смена курса и посадка самолета Ryanair в Минске и арест журналиста Романа Протасевича – это серьезное вмешательство в гражданскую авиацию и откровенный нападение на свободу слова.
Канада призывает Беларусь освободить Протасевича".
Предыстория:
- В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Посадка была обусловлена тем, что надийшо сообщения о минировании. Но оно оказалось ложным.
- После посадки белорусские силовики задержали бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета. В Беларуси ему может грозить смертная казнь.
- В телеграмм-канале "Пул Первого", который контролируется самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, сообщили, что по поручению Лукашенко для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29.
- Позже в авиакомпании заявили, что об угрозе на борту рейса Ryanair Афины-Вильнюс экипажу сообщили диспетчеры из Беларуси, а затем дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
- В 20:48 самолет Ryanair Афины-Вильнюс, который был посажен в Минске, вылетел из аэропорта Минск в Вильнюс, однако, по данным белорусской оппозиции, 6 пассажиров остались в Беларуси.