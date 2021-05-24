Канада призвала Беларусь освободить Протасевича

Министр иностранных дел Канады Марк Гарно отреагировал на принудительную посадку самолета в Минске и задержания журналиста Романа Протасевича.

Источник: Гарно в Twitter, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Принудительная смена курса и посадка самолета Ryanair в Минске и арест журналиста Романа Протасевича – это серьезное вмешательство в гражданскую авиацию и откровенный нападение на свободу слова.

Канада призывает Беларусь освободить Протасевича".

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