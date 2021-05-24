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Канада призвала Беларусь освободить Протасевича

Понедельник, 24 мая 2021, 06:15

Министр иностранных дел Канады Марк Гарно отреагировал на принудительную посадку самолета в Минске и задержания журналиста Романа Протасевича.

Источник: Гарно в Twitter, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Принудительная смена курса и посадка самолета Ryanair в Минске и арест журналиста Романа Протасевича – это серьезное вмешательство в гражданскую авиацию и откровенный нападение на свободу слова.

Канада призывает Беларусь освободить Протасевича".

Предыстория:

  • В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Посадка была обусловлена ​​тем, что надийшо сообщения о минировании. Но оно оказалось ложным.
  • После посадки белорусские силовики задержали бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета. В Беларуси ему может грозить смертная казнь.
  • В телеграмм-канале "Пул Первого", который контролируется самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, сообщили, что по поручению Лукашенко для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29.
  • Позже в авиакомпании заявили, что об угрозе на борту рейса Ryanair Афины-Вильнюс экипажу сообщили диспетчеры из Беларуси, а затем дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
  • В 20:48 самолет Ryanair Афины-Вильнюс, который был посажен в Минске, вылетел из аэропорта Минск в Вильнюс, однако, по данным белорусской оппозиции, 6 пассажиров остались в Беларуси.

Темы: БеларусьавиаКанада


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