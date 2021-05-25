Україна пропонує іноземцям облітати Білорусь через свій повітряний простір

Україна пропонує іноземним партнерам перебудувати авіаційні маршрути через її повітряний простір замість білоруського.

Джерело: новий міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, Мінінфраструктури

Пряма мова Кубракова: "Події в Білорусі стали міжнародним прецедентом. Нашим пріоритетом є безпека пасажирів та авіації. Першочергове завдання – оперативна організація всіх заходів у суворій відповідності з міжнародним і національним законодавством.

Україна готова зі свого боку надати максимальну підтримку державам та приватним компаніям у процесі перебудови маршрутів через наш повітряний простір".

Деталі: 24 травня лідери ЄС закликали європейських авіаперевізників уникати польотів над Білоруссю, а також ввести додаткові санкції проти Білорусі. Рішення поки не вступає в силу, воно ще має бути узгоджено і затверджено в Раді ЄС на рівні міністрів.

Український уряд на позачерговому засіданні 25 травня вирішив із 26 травня припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю і заборонив польоти над білоруською територією.

Заборона вводиться відповідно до ч.1 статті 49 закону "Про Кабінет міністрів України" та ч. 4 статті 10 Повітряного кодексу України.

Забороняється:

здійснення будь-яких видів польотів з/до між пунктами призначення, розташованими на території України та Білорусі, українськими та білоруськими експлуатантами;

виконання будь-яких видів польотів українськими експлуатантами у повітряному просторі Білорусі.

Передісторія:

Читайте також: Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом