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Україна пропонує іноземцям облітати Білорусь через свій повітряний простір

Вівторок, 25 травня 2021, 12:40
Україна пропонує іноземцям облітати Білорусь через свій повітряний простір

Україна пропонує іноземним партнерам перебудувати авіаційні маршрути через її повітряний простір замість білоруського.

Джерело: новий міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, Мінінфраструктури

Пряма мова Кубракова: "Події в Білорусі стали міжнародним прецедентом. Нашим пріоритетом є безпека пасажирів та авіації. Першочергове завдання – оперативна організація всіх заходів у суворій відповідності з міжнародним і національним законодавством.

Україна готова зі свого боку надати максимальну підтримку державам та приватним компаніям у процесі перебудови маршрутів через наш повітряний простір".

Деталі: 24 травня лідери ЄС закликали європейських авіаперевізників уникати польотів над Білоруссю, а також ввести додаткові санкції проти Білорусі. Рішення поки не вступає в силу, воно ще має бути узгоджено і затверджено в Раді ЄС на рівні міністрів.

Український уряд на позачерговому засіданні 25 травня вирішив із 26 травня припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю і заборонив польоти над білоруською територією.

Заборона вводиться відповідно до ч.1  статті 49 закону "Про Кабінет міністрів України" та ч. 4 статті 10 Повітряного кодексу України.

Забороняється:

  • здійснення будь-яких видів польотів з/до між пунктами призначення, розташованими на території України та Білорусі, українськими та білоруськими експлуатантами;
  • виконання будь-яких видів польотів українськими експлуатантами у повітряному просторі Білорусі.

Передісторія: 

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • Таке затримання викликало різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки. Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни – Вільнюс актом державного тероризму.
  • Очільники комітетів у закордонних справах Сенату США і парламентів низки європейських країн закликали тимчасово заборонити польоти міжнародних рейсів над Білоруссю після інциденту.
  • Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) 27 травня збереться через інцидент із літаком Ryanair FR4978, який Білорусь примусово посадила у своєму аеропорту. Однак низка авіакомпаній уже обходять небо над Білоруссю.

Читайте такожТероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: авіаМінінфраструктуриКубраковБілорусь
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