Украина предлагает иностранцам облетать Беларусь через свое воздушное пространство
Украина предлагает иностранным партнерам перестроить авиационные маршруты через ее воздушное пространство вместо белорусского.
Источник: новый министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, Мининфраструктуры
Прямая речь Кубракова: "События в Беларуси стали международным прецедентом. Нашим приоритетом является безопасность пассажиров и авиации. Первоочередная задача – оперативная организация всех мероприятий в строгом соответствии с международным и национальным законодательством.
Украина готова со своей стороны оказать максимальную поддержку государствам и частным компаниям в процессе перестройки маршрутов через наше воздушное пространство".
Детали: 24 мая лидеры ЕС призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Беларусью, а также ввести дополнительные санкции против Беларуси. Решение пока не вступает в силу, оно еще должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.
Украинское правительство на внеочередном заседании 25 мая решило с 26 мая прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью и запретил полеты над белорусской территорией.
Запрет вводится в соответствии с ч.1 статьи 49 закона "О Кабинете министров Украины" и ч. 4 статьи 10 Воздушного кодекса Украины.
Запрещается:
- осуществление любых видов полетов из/в между пунктами назначения, расположенными на территории Украины и Беларуси, украинскими и белорусскими эксплуатантами;
- выполнение каких бы то ни было видов полетов украинскими эксплуатантами в воздушном пространстве Беларуси.
Предыстория:
- 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
- В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
- Такое задержание вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях. Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины – Вильнюс актом государственного терроризма.
- Руководители комитетов по иностранным делам Сената США и парламентов ряда европейских стран призвали временно запретить полеты международных рейсов над Беларусью после инцидента.
- Международная организация гражданской авиации (ICAO) 27 мая соберется из-за инцидента с самолетом Ryanair FR4978, который Беларусь принудительно посадила в своем аэропорту. Однако ряд авиакомпаний уже обходят небо над Беларусью.
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