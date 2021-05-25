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Украина предлагает иностранцам облетать Беларусь через свое воздушное пространство

Вторник, 25 мая 2021, 12:40
Украина предлагает иностранцам облетать Беларусь через свое воздушное пространство

Украина предлагает иностранным партнерам перестроить авиационные маршруты через ее воздушное пространство вместо белорусского.

Источник: новый министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, Мининфраструктуры

Прямая речь Кубракова: "События в Беларуси стали международным прецедентом. Нашим приоритетом является безопасность пассажиров и авиации. Первоочередная задача – оперативная организация всех мероприятий в строгом соответствии с международным и национальным законодательством.

Украина готова со своей стороны оказать максимальную поддержку государствам и частным компаниям в процессе перестройки маршрутов через наше воздушное пространство".

Детали: 24 мая лидеры ЕС призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Беларусью, а также ввести дополнительные санкции против Беларуси. Решение пока не вступает в силу, оно еще должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Украинское правительство на внеочередном заседании 25 мая решило с 26 мая прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью и запретил полеты над белорусской территорией.

Запрет вводится в соответствии с ч.1 статьи 49 закона "О Кабинете министров Украины" и ч. 4 статьи 10 Воздушного кодекса Украины.

Запрещается:

  • осуществление любых видов полетов из/в между пунктами назначения, расположенными на территории Украины и Беларуси, украинскими и белорусскими эксплуатантами;
  • выполнение каких бы то ни было видов полетов украинскими эксплуатантами в воздушном пространстве Беларуси.

Предыстория:

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Темы: авиаМининфраструктурыКубраковБеларусь
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