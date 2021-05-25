Представниця потерпілих у справі вбивства журналіста Павла Шеремета заявила відвід усьому складу суду присяжних, але їй відмовили.

Джерело: заява адвоката Оксани Мельник у засіданні Шевченківського райсуду Києва

Деталі: У засіданні оголосили перерву, щоб отримати додаткову інформацію про обрання присяжних від апарату суду.

Представниця потерпілих вважає, що присяжних обрали не за законом. У 2020 році Київська міська рада вносила зміни у список присяжних, які працюють у Шевченківському райсуді, доповнюючи його.

Мельник стверджує, що така процедура не передбачена законом, а рішення ухвалювали не в законні строки.

Також суд не обрав ще одного запасного присяжного замість Юрія Михайленка, якого відвели через конфлікт інтересів і його приховування.

Інформація, що стала підставою для цього відводу, була здобута карним розшуком Нацполіції. При цьому адвокатка Мельник вважає, що прокурор передав поліцейським, які не є стороною у справі, дані про присяжних для відшукування компромату про них, тиску та піару Офісу генерального прокурора.

Адвокатка Мельник сумнівається в неупередженості прокурора Михайла Тішина та суду, оскільки вони не заперечували проти проведення засідань без участі потерпілих у той час, як їхня представниця просила відкласти слухання. Частина потерпілих проживають за межами України та є громадянами інших країн. Їх також не забезпечили перекладачами.

Мельник зазначила, що відсутність потерпілих дає підстави скасовувати рішення суду в апеляції.

Також адвокатка зазначила, що об’єктивність суддів і присяжних є сумнівною, оскільки вони не могли не слідкувати за справою Павла Шеремета, яка постійно висвітлюється у ЗМІ та коментується представниками влади й адвокатами.

При цьому, враховуючи, що суд раніше заявляв про тиск через висловлювання громадськості на свою адресу, адвокатка наголосила, що її критика не стосується прокурора чи суддів особисто, не є образою або тиском, а виключно оцінкою професійності.

Оновлено о 14:10: Адвокати обвинувачених і прокурор виступили проти відводу. Суд відмовив Оксані Мельник.

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