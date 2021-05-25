Дело Шеремета: сторона потерпевших просила отвести весь состав суда
Представительница потерпевших в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета заявила отвод всему составу суда присяжных, но ей отказали.
Источник: заявление адвоката Оксаны Мельник в заседании Шевченковского райсуда Киева
Детали: В заседании объявили перерыв, чтобы получить дополнительную информацию об избрании присяжных от аппарата суда.
Представительница пострадавших считает, что присяжных выбрали не по закону. В 2020 году Киевский городской совет вносил изменения в список присяжных, которые работают в Шевченковском райсуде, дополняя его.
Мельник утверждает, что такая процедура не предусмотрена законом, а решение принималось не в законные сроки.
Также суд не выбрал еще одного запасного присяжного вместо Юрия Михайленко, которого отвели из-за конфликта интересов и его сокрытия.
Информация, которая стала основанием для этого отвода, была получена уголовным розыском Нацполиции. При этом адвокат Мельник считает, что прокурор передал полицейским, которые не являются стороной в деле, данные о присяжных для поиска компромата о них, давления и пиара Офиса генерального прокурора.
Адвокат Мельник сомневается в беспристрастности прокурора Михаила Тишина и суда, поскольку они не возражали против проведения заседаний без участия потерпевших в то время, как их представитель просила отложить слушания. Часть потерпевших проживают за пределами Украины и являются гражданами других стран. Их также не обеспечили переводчиками.
Мельник отметила, что отсутствие потерпевших дает основания отменять решения суда в апелляции.
Также адвокат отметила, что объективность судей и присяжных является сомнительной, поскольку они не могли не следить за делом Павла Шеремета, которое постоянно освещается в СМИ и комментируется представителями власти и адвокатами.
При этом, учитывая, что суд ранее заявлял о давлении из-за высказываний общественности в свой адрес, адвокат отметила, что ее критика не касается прокурора или судей лично, не является оскорблением или давлением, а исключительно оценкой профессионализма.
Обновлено в 14:10: Адвокаты обвиняемых и прокурор выступили против отвода. Суд отказал Оксане Мельник.
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Убийство Шеремета. Что происходит с делом, открытые вопросы и ответы
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
- Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждала, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивали, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также критиковала экспертизу.