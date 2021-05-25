Представительница потерпевших в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета заявила отвод всему составу суда присяжных.

Источник: заявление адвоката Оксаны Мельник в заседании Шевченковского райсуда Киева

Детали: В заседании объявили перерыв, чтобы получить дополнительную информацию об избрании присяжных от аппарата суда.

Представительница пострадавших считает, что присяжных выбрали не по закону. В 2020 году Киевский городской совет вносил изменения в список присяжных, которые работают в Шевченковском райсуде, дополняя его.

Мельник утверждает, что такая процедура не предусмотрена законом, а решение принималось не в законные сроки.

Также суд не выбрал еще одного запасного присяжного вместо Юрия Михайленко, которого отвели из-за конфликта интересов и его сокрытия.

Информация, которая стала основанием для этого отвода, была получена уголовным розыском Нацполиции. При этом адвокат Мельник считает, что прокурор передал полицейским, которые не являются стороной в деле, данные о присяжных для поиска компромата о них, давления и пиара Офиса генерального прокурора.

Адвокат Мельник сомневается в беспристрастности прокурора Михаила Тишина и суда, поскольку они не возражали против проведения заседаний без участия потерпевших в то время, как их представитель просила отложить слушания. Часть потерпевших проживают за пределами Украины и являются гражданами других стран. Их также не обеспечили переводчиками.

Мельник отметила, что отсутствие потерпевших дает основания отменять решения суда в апелляции.

Также адвокат отметила, что объективность судей и присяжных является сомнительной, поскольку они не могли не следить за делом Павла Шеремета, которое постоянно освещается в СМИ и комментируется представителями власти и адвокатами.

При этом, учитывая, что суд ранее заявлял о давлении из-за высказываний общественности в свой адрес, адвокат отметила, что ее критика не касается прокурора или судей лично, не является оскорблением или давлением, а исключительно оценкой профессионализма.

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