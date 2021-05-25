Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Дело Шеремета: сторона потерпевших просит отвести весь состав суда

Вторник, 25 мая 2021, 12:50

Представительница потерпевших в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета заявила отвод всему составу суда присяжных.

Источник: заявление адвоката Оксаны Мельник в заседании Шевченковского райсуда Киева

Детали: В заседании объявили перерыв, чтобы получить дополнительную информацию об избрании присяжных от аппарата суда.

Представительница пострадавших считает, что присяжных выбрали не по закону. В 2020 году Киевский городской совет вносил изменения в список присяжных, которые работают в Шевченковском райсуде, дополняя его.

Мельник утверждает, что такая процедура не предусмотрена законом, а решение принималось не в законные сроки.

Также суд не выбрал еще одного запасного присяжного вместо Юрия Михайленко, которого отвели из-за конфликта интересов и его сокрытия.

Информация, которая стала основанием для этого отвода, была получена уголовным розыском Нацполиции. При этом адвокат Мельник считает, что прокурор передал полицейским, которые не являются стороной в деле, данные о присяжных для поиска компромата о них, давления и пиара Офиса генерального прокурора.

Адвокат Мельник сомневается в беспристрастности прокурора Михаила Тишина и суда, поскольку они не возражали против проведения заседаний без участия потерпевших в то время, как их представитель просила отложить слушания. Часть потерпевших проживают за пределами Украины и являются гражданами других стран. Их также не обеспечили переводчиками.

Мельник отметила, что отсутствие потерпевших дает основания отменять решения суда в апелляции.

Также адвокат отметила, что объективность судей и присяжных является сомнительной, поскольку они не могли не следить за делом Павла Шеремета, которое постоянно освещается в СМИ и комментируется представителями власти и адвокатами.

При этом, учитывая, что суд ранее заявлял о давлении из-за высказываний общественности в свой адрес, адвокат отметила, что ее критика не касается прокурора или судей лично, не является оскорблением или давлением, а исключительно оценкой профессионализма.

Знать больше: По делу Шеремета начинается суд присяжных. Рассказываем, как он работает в Украине

Убийство Шеремета. Что происходит с делом, открытые вопросы и ответы

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждала, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивали, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также критиковала экспертизу.

Соня Лукашова, УП
Темы: Дело Шеремета


powered by lun.ua
Главное сегодня

Отец Протасевича считает, что у сына сломанный нос на видео

Авто среднего класса хотят облагать как роскошь – это 25 тысяч ежегодно

Тупицкого будут судить за преступления против правосудия

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью

COVID в Украине: 26 08 новых случаев и 249 летальных за сутки

Байден требует освобождения Протасевича и "сотен политических заключенных" режима Лукашенко

Все новости...
Дело Шеремета
Дугарь подтвердила, что переписывается с Зеленским
Дугарь подумает, комментировать ли "переписку с Зеленским" – адвокат
Защита говорит, что Порошенко придумал договоренность о встрече с Антоненко в офисе "ЕС"
Последние новости
13:11
Зеленский хочет закон о национальном сопротивлении и более крупную армию
13:07
Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы
13:06
Пограничники рассказали о пассажиропотоке с Беларусью. Закрывать небо готовы
13:06
фото, видеоВ Черном море провели учения: освобождали захваченное "террористами" судно
12:58
Банки уже выдали "теплых кредитов" на 355 миллионов
12:50
Дело Шеремета: сторона потерпевших просит отвести весь состав суда
12:44
В мае Минздрав заплатил 3,8 млрд за вакцины против COVID-19 – StateWatch
12:40
Украина предлагает иностранцам облетать Беларусь через свое воздушное пространство
12:38
Против сидящего в тюрьме Навального открыли еще три уголовных дела
12:34
Отец Протасевича считает, что у сына сломанный нос на видео
Все новости...