Пограничники рассказали о пассажиропотоке с Беларусью. Закрывать небо готовы

Государственная пограничная служба выполнит решение правительства, связанное с прекращением авиасообщения с Беларусью.

Источник: пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "Правительство сегодня анонсировало прекращение авиасообщения с Беларусью, которое должно произойти с 00.00 часов этой ночью. Все, что относится к компетенции Госпогранслужбы, мы выполним".

Детали: Демченко уточнил, что авиасообщение с Беларусью происходит через столичные аэропорты, а также – Львова, Одессы, Харькова и Запорожья.

В харьковском и запорожском аэропортах рейсы происходят несколько раз в неделю, в остальных - каждый день.

Например, за последнюю неделю, с 17 мая, было оформлено на рейсах в или из Беларуси около 6000 человек, рассказал Демченко. 4,5 тысячи из них - в столичных аэропортах.

В связи с закрытием авиасообщения может ожидаться увеличение пассажиропотока в наземных пунктах с Беларусью, добавил представитель ГПАУ.

За 4 месяца общий пассажиропоток там составил чуть более 190 тысяч.

В 2020 году на границе с Беларусью было оформлено 1 миллион 800 тыс. пассажиров.

Что предшествовало: Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.

Решение украинских властей остановить авиасообщение с Беларусью продиктовано национальными интересами в ситуации, когда режим Лукашенко занимается государственным терроризмом, объяснил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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