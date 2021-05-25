Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Пограничники рассказали о пассажиропотоке с Беларусью. Закрывать небо готовы

Вторник, 25 мая 2021, 13:06

Государственная пограничная служба выполнит решение правительства, связанное с прекращением авиасообщения с Беларусью.

Источник: пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "Правительство сегодня анонсировало прекращение авиасообщения с Беларусью, которое должно произойти с 00.00 часов этой ночью. Все, что относится к компетенции Госпогранслужбы, мы выполним".

Детали: Демченко уточнил, что авиасообщение с Беларусью происходит через столичные аэропорты, а также – Львова, Одессы, Харькова и Запорожья.

В харьковском и запорожском аэропортах рейсы происходят несколько раз в неделю, в остальных - каждый день.

Например, за последнюю неделю, с 17 мая, было оформлено на рейсах в или из Беларуси около 6000 человек, рассказал Демченко. 4,5 тысячи из них - в столичных аэропортах.

В связи с закрытием авиасообщения может ожидаться увеличение пассажиропотока в наземных пунктах с Беларусью, добавил представитель ГПАУ.

За 4 месяца общий пассажиропоток там составил чуть более 190 тысяч.

В 2020 году на границе с Беларусью было оформлено 1 миллион 800 тыс. пассажиров.

Что предшествовало: Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.

Решение украинских властей остановить авиасообщение с Беларусью продиктовано национальными интересами в ситуации, когда режим Лукашенко занимается государственным терроризмом, объяснил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Предыстория:

Читайте такжеТерроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом

Валентина Романенко, УП
Темы: БеларусьавиаПограничная служба


powered by lun.ua
Главное сегодня

Отец Протасевича считает, что у сына сломанный нос на видео

Авто среднего класса хотят облагать как роскошь – это 25 тысяч ежегодно

Тупицкого будут судить за преступления против правосудия

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью

COVID в Украине: 26 08 новых случаев и 249 летальных за сутки

Байден требует освобождения Протасевича и "сотен политических заключенных" режима Лукашенко

Все новости...
Беларусь
Беларусь отреагировала на авиа-блокаду со стороны Украины
Украина предлагает иностранцам облетать Беларусь через свое воздушное пространство
Отец Протасевича считает, что у сына сломанный нос на видео
Последние новости
13:27
В Украине дожди будут чередоваться с прояснениями - прогноз
13:26
Языковой закон: к омбудсмену поступило более 1300 сообщений о нарушениях
13:26
Беларусь отреагировала на авиа-блокаду со стороны Украины
13:11
Зеленский хочет закон о национальном сопротивлении и более крупную армию
13:07
Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы
13:06
Пограничники рассказали о пассажиропотоке с Беларусью. Закрывать небо готовы
13:06
фото, видеоВ Черном море провели учения: освобождали захваченное "террористами" судно
12:58
Банки уже выдали "теплых кредитов" на 355 миллионов
12:50
Дело Шеремета: сторона потерпевших просит отвести весь состав суда
12:44
В мае Минздрав заплатил 3,8 млрд за вакцины против COVID-19 – StateWatch
Все новости...