Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничники рассказали о пассажиропотоке с Беларусью. Закрывать небо готовы

Вторник, 25 мая 2021, 13:06
Пограничники рассказали о пассажиропотоке с Беларусью. Закрывать небо готовы

Государственная пограничная служба выполнит решение правительства, связанное с прекращением авиасообщения с Беларусью.

Источник: пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "Правительство сегодня анонсировало прекращение авиасообщения с Беларусью, которое должно произойти с 00.00 часов этой ночью. Все, что относится к компетенции Госпогранслужбы, мы выполним".

Детали: Демченко уточнил, что авиасообщение с Беларусью происходит через столичные аэропорты, а также – Львова, Одессы, Харькова и Запорожья.

В харьковском и запорожском аэропортах рейсы происходят несколько раз в неделю, в остальных - каждый день.

Например, за последнюю неделю, с 17 мая, было оформлено на рейсах в или из Беларуси около 6000 человек, рассказал Демченко. 4,5 тысячи из них - в столичных аэропортах.

В связи с закрытием авиасообщения может ожидаться увеличение пассажиропотока в наземных пунктах с Беларусью, добавил представитель ГПАУ.

За 4 месяца общий пассажиропоток там составил чуть более 190 тысяч.

В 2020 году на границе с Беларусью было оформлено 1 миллион 800 тыс. пассажиров.

Что предшествовало: Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.

Решение украинских властей остановить авиасообщение с Беларусью продиктовано национальными интересами в ситуации, когда режим Лукашенко занимается государственным терроризмом, объяснил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Предыстория:

Читайте такжеТерроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьавиаПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Беларусь
В Беларуси демонтируют три лагеря, где обучали российских мобилизованных
Лукашенко уже заговорил о вагнеровцах как защитниках Беларуси
Лукашенко рассказал, где сейчас находится Пригожин и вагнеровцы - не в Беларуси
Последние новости
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
Все новости...
Реклама: