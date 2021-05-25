Пограничники рассказали о пассажиропотоке с Беларусью. Закрывать небо готовы
Государственная пограничная служба выполнит решение правительства, связанное с прекращением авиасообщения с Беларусью.
Источник: пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП
Прямая речь: "Правительство сегодня анонсировало прекращение авиасообщения с Беларусью, которое должно произойти с 00.00 часов этой ночью. Все, что относится к компетенции Госпогранслужбы, мы выполним".
Детали: Демченко уточнил, что авиасообщение с Беларусью происходит через столичные аэропорты, а также – Львова, Одессы, Харькова и Запорожья.
В харьковском и запорожском аэропортах рейсы происходят несколько раз в неделю, в остальных - каждый день.
Например, за последнюю неделю, с 17 мая, было оформлено на рейсах в или из Беларуси около 6000 человек, рассказал Демченко. 4,5 тысячи из них - в столичных аэропортах.
В связи с закрытием авиасообщения может ожидаться увеличение пассажиропотока в наземных пунктах с Беларусью, добавил представитель ГПАУ.
За 4 месяца общий пассажиропоток там составил чуть более 190 тысяч.
В 2020 году на границе с Беларусью было оформлено 1 миллион 800 тыс. пассажиров.
Что предшествовало: Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.
Решение украинских властей остановить авиасообщение с Беларусью продиктовано национальными интересами в ситуации, когда режим Лукашенко занимается государственным терроризмом, объяснил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Предыстория:
- 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
- В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
- Такое задержание вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях. Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины – Вильнюс актом государственного терроризма.
- Руководители комитетов по иностранным делам Сената США и парламентов ряда европейских стран призвали временно запретить полеты международных рейсов над Беларусью после инцидента.
- Международная организация гражданской авиации (ICAO) 27 мая соберется из-за инцидента с самолетом Ryanair FR4978, который Беларусь принудительно посадила в своем аэропорту. Однако ряд авиакомпаний уже обходят небо над Беларусью.
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