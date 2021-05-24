До затриманих Протасевича і його дівчини не пускають адвокатів

Білоруські силовики не пускають адвокатів до засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на білоруського політика, радника Світлани Тихановської Олександра Добровольського

Пряма мова Добровольського: "Роман Протасевич і його дівчина Софія Сапега затримані. Ми не знаємо, де вони перебувають. Адвокатів до них не пустили".

Деталі: У штабі білоруської опозиції припускають, що Протасевича можуть утримувати в застінках СІЗО КДБ і навіть застосовувати до нього тортури, щоб змусити сказати все, що він знає.

Дівчині Протасевича поки що ніяких звинувачень не висунули.

Добровольський розповів, що для оплати адвокатів затриманих організували збір коштів і вже зібрали понад 5 тисяч євро.

Також білоруська опозиція має план здійснення міжнародного тиску на режим Лукашенка.

Добровольський зазначив, що уже заплановані розмови і зустрічі лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської з міністрами закордонних справ Польщі, Литви, Португалії, Франції, Німеччини, а також розмова з Білим домом щодо ухвалення четвертого пакета санкцій.

Крім того, опозиція подасть скаргу у Міжнародну організацію цивільної авіації.

Для довідки: Офіційно у Білорусі Протасевича звинувачують в розпалюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130), організації групових акцій, що грубо порушують громадський порядок (ст. 342) та організації масових заворушень – ст. 293 Кримінального кодексу Білорусі. Найсуворіша кваліфікація – ст. 293 – до 15 років тюрми. Також самопроголошена влада Білорусі включила його до так званого "списку терористів", який офіційно називається "Списком організацій та осіб, причетних до терористичної діяльності". У разі висунення звинувачень у тероризмі йому може загрожувати смертна кара.

Передісторія: