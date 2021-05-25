Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Девушку Протасевича арестовали на 2 месяца – адвокат

Вторник, 25 мая 2021, 18:52

Софью Сапегу, которую белорусские силовики сняли с рейса Ryanair вместе с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, арестовали в Беларуси на два месяца, ее поместили в следственный изолятор.

Источник: РБК со ссылкой на ее адвоката Александра Филановича

Прямая речь: "Сегодня был допрос Софьи. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно-наказуемого деяния. Избрана мера пресечения — содержание под стражей на срок 2 месяца. Место содержания подозреваемой — СИЗО КГБ".

Детали: Филанович рассказал, что следствие ведет главное следственное управление Следственного комитета Республики Беларусь, и с него взяли подписку о неразглашении.

В ближайшее время адвокат намерен посетить Сапегу в СИЗО.

Предыстория: 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился  бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали. Позднее стало известно, что Сапегу подозревают в нескольких преступлениях, якобы совершенных с августа по сентябрь 2020 года.

В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.

Такое задержание вызвало резкую реакцию в мире, в чатсности США и стран ЕС.

24 мая лидеры государств и правительств Евросоюза поручили союзным органам одобрить новый пакет секторальных экономических санкций против Беларуси и запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС как для прямых, так и для транзитных рейсов.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) 27 мая соберется из-за инцидента с самолетом Ryanair FR4978, который Беларусь принудительно посадила в своем аэропорту. Однако ряд авиакомпаний уже обходят небо над Беларусью.

Читайте такжеТерроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом

Темы: Беларусьавиаскандалоппозиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден с Путиным согласовали время и место встречи

фотоЕще двух криминальных "авторитетов" из санкционного списка СНБО разоблачили правоохранители

Первая страна ЕС объявила о получении коллективного иммунитета к коронавирусу

Впервые нардепа будут судить за кнопкодавство

Беларусь отреагировала на авиаблокаду со стороны Украины

Отец Протасевича считает, что у сына сломанный нос на видео

Все новости...
Беларусь
Ректор просит лишить Лукашенко звания доктора КНУ
Беларусь закрывает посольство в Канаде
"Укрпочта" будет доставлять отправления в Беларусь автотранспортом вместо самолетов
Последние новости
19:03
"МАУ" заверила, что не будет поднимать цены на билеты из-за облета Беларуси
18:58
Ученые выяснили, что на риск смерти от COVID-19 указывают два показателя, которые легко измерить дома
18:52
Девушку Протасевича арестовали на 2 месяца – адвокат
18:30
Вакцина Moderna оказалась на 100% эффективной для детей
18:27
Минфин продал гособлигаций почти на 6 миллиардов
18:25
Меркель назвала сомнительными санкции США против "Северного потока-2"
18:24
"Дочка" Укроборонпрома заказала КШЭ исследования за 1,7 млн накануне назначения Милованова в концерн
18:21
"Шахтер" получил нового тренера
18:20
Ректор просит лишить Лукашенко звания доктора КНУ
18:10
"Слуги" предлагают уменьшить на 50% цену электроэнергии для больниц с кислородными станциями
Все новости...