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Девушку Протасевича арестовали на 2 месяца – адвокат

Вторник, 25 мая 2021, 18:52
Девушку Протасевича арестовали на 2 месяца – адвокат

Софью Сапегу, которую белорусские силовики сняли с рейса Ryanair вместе с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, арестовали в Беларуси на два месяца, ее поместили в следственный изолятор.

Источник: РБК со ссылкой на ее адвоката Александра Филановича

Прямая речь: "Сегодня был допрос Софьи. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно-наказуемого деяния. Избрана мера пресечения — содержание под стражей на срок 2 месяца. Место содержания подозреваемой — СИЗО КГБ".

Детали: Филанович рассказал, что следствие ведет главное следственное управление Следственного комитета Республики Беларусь, и с него взяли подписку о неразглашении.

В ближайшее время адвокат намерен посетить Сапегу в СИЗО.

Предыстория: 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился  бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали. Позднее стало известно, что Сапегу подозревают в нескольких преступлениях, якобы совершенных с августа по сентябрь 2020 года.

В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.

Такое задержание вызвало резкую реакцию в мире, в чатсности США и стран ЕС.

24 мая лидеры государств и правительств Евросоюза поручили союзным органам одобрить новый пакет секторальных экономических санкций против Беларуси и запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС как для прямых, так и для транзитных рейсов.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) 27 мая соберется из-за инцидента с самолетом Ryanair FR4978, который Беларусь принудительно посадила в своем аэропорту. Однако ряд авиакомпаний уже обходят небо над Беларусью.

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"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьавиаскандалоппозиция
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