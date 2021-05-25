Отмена победы Вирастюка: ЦИК определилась, что будет делать дальше
Центральная избирательная комиссия подала апелляцию на решение Верховного Суда, который отменил протокол о результатах выборов народного депутата в 87 округе, где победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.
Источник: ЦИК в Facebook
Детали: Так, 25 мая комиссия подала апелляционную жалобу после детальной проработки решения Верховного Суда.
Хотя, отмечают в ЦИК, не существует однозначного юридического алгоритма действий и правового механизма для разрешения ситуации, сложившейся на 87 округе.
А потому, говорят в комиссии, установление результатов возможно лишь на основании и с учетом выводов суда.
Что предшествовало: 24 мая Верховный Суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии от 19 мая о признании победителем промежуточных выборов народных депутатов в 87 округе "слуги народа" Василия Вирастюка.
Предыстория:
- 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
- 4 апреля на округе №87 завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел Александра Шевченко на 749 голосов: Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосов избирателей.
- Шевченко решил защищать свой результат в суде.
- 22 апреля ЦИК официально признал Вирастюка победителем.
- 1 мая Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем.