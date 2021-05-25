Отмена победы Вирастюка: ЦИК определилась, что будет делать дальше

Центральная избирательная комиссия подала апелляцию на решение Верховного Суда, который отменил протокол о результатах выборов народного депутата в 87 округе, где победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

Источник: ЦИК в Facebook

Детали: Так, 25 мая комиссия подала апелляционную жалобу после детальной проработки решения Верховного Суда.

Хотя, отмечают в ЦИК, не существует однозначного юридического алгоритма действий и правового механизма для разрешения ситуации, сложившейся на 87 округе.

А потому, говорят в комиссии, установление результатов возможно лишь на основании и с учетом выводов суда.

Что предшествовало: 24 мая Верховный Суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии от 19 мая о признании победителем промежуточных выборов народных депутатов в 87 округе "слуги народа" Василия Вирастюка.

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