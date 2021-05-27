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Ексглава КС Тупицький через ВАКС домігся "зарплатної" справи проти Головатого

Четвер, 27 травня 2021, 16:34

Звільнений указом президента голова Конституційного суду Олександр Тупицький повідомив, що НАБУ зобов’язали відкрити кримінальне провадження щодо його заступника Сергія Головатого.

Джерело: Тупицький у коментарі  "Укрінформу", речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі УП

Деталі: За словами Тупицького, Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження щодо заступника голови Конституційного суду Сергія Головатого, який видав розпорядження про заборону виплати зарплат суддям Олександру Тупицькому і Олександру Касмініну, яких президент звільнив указом від 27 березня.

Тупицький каже, що відповідне рішення суд ухвалив 26 травня за його і Касмініна заявами. Ексголова КС також висловив думку, що заступник Голови КСУ Головатий, ухвалюючи рішення про призупинення виплати зарплат і заборону використання майна, діяв під тиском.

Пряма мова Тупицького: "Суд знайшов підстави і зобов’язав НАБУ зареєструвати провадження про вчинення злочину особою, про яку я сказав (Сергій Головатий - ред.). Детективи мають розпочати розслідування.

Я вважаю, що Сергій Петрович Головатий діяв під тиском працівників ДБР, тому що він член Венеційської комісії і вчений, розбирається, що таке верховенство права. Він сам не міг скоїти цей злочин. Коли будуть його допитувати, я сподіваюся, він розповість, які були обставини, що спонукали видати його такого роду розпорядження".

Деталі: За словами ексголови КС, вони з Касмініним планують також написати заяви до поліції за фактом затримки виплати їм заробітної плати.

Винесення такого рішення УП підтвердили у Вищому антикорупційному суді.

Пряма мова Чемерис: "Учора слідчий суддя Вищого антикорсуду частково задовольнив клопотання заявника про внесення у ЄРДСР відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення заступником керівника Управління з розслідування злочинів, вчинених через масові протести у 2013-2014 роках ДБР і в.о. голови КСУ".

Що передувало: Тупицький і Касмінін подали також позови до ОАСК у спробі повернути посади і зарплату суддів. Позивачі вимагають зокрема  заборонити Головатому та будь-яким іншим службовим й посадовим особам вчиняти дії, направлені на припинення повноважень та звільнення Тупицького з посади судді та голови КСУ, Касмініна – з посади судді КСУ у зв’язку із прийняттям відповідних указів президента України.

Передісторія:

  • Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
  • 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС.
  • 19 січня ДБР заявило, що повідомило про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітував її невручення і відвідував робоче місце.
  • 27 березня Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна суддями КС. 
  • В кінці квітня в.о. голови Конституційного суду Сергій Головатий розпорядився призупинити виплату заробітної плати та заборонити користуватись службовим автомобілем своєму попереднику Олександру Тупицькому та колишньому судді Олександру Касмініну.

Теми: ТупицькийКСАнтикорупційний судНАБУ


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