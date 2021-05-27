Ексглава КС Тупицький через ВАКС домігся "зарплатної" справи проти Головатого

Звільнений указом президента голова Конституційного суду Олександр Тупицький повідомив, що НАБУ зобов’язали відкрити кримінальне провадження щодо його заступника Сергія Головатого.

Джерело: Тупицький у коментарі "Укрінформу", речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі УП

Деталі: За словами Тупицького, Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження щодо заступника голови Конституційного суду Сергія Головатого, який видав розпорядження про заборону виплати зарплат суддям Олександру Тупицькому і Олександру Касмініну, яких президент звільнив указом від 27 березня.

Тупицький каже, що відповідне рішення суд ухвалив 26 травня за його і Касмініна заявами. Ексголова КС також висловив думку, що заступник Голови КСУ Головатий, ухвалюючи рішення про призупинення виплати зарплат і заборону використання майна, діяв під тиском.

Пряма мова Тупицького: "Суд знайшов підстави і зобов’язав НАБУ зареєструвати провадження про вчинення злочину особою, про яку я сказав (Сергій Головатий - ред.). Детективи мають розпочати розслідування.

Я вважаю, що Сергій Петрович Головатий діяв під тиском працівників ДБР, тому що він член Венеційської комісії і вчений, розбирається, що таке верховенство права. Він сам не міг скоїти цей злочин. Коли будуть його допитувати, я сподіваюся, він розповість, які були обставини, що спонукали видати його такого роду розпорядження".

Деталі: За словами ексголови КС, вони з Касмініним планують також написати заяви до поліції за фактом затримки виплати їм заробітної плати.

Винесення такого рішення УП підтвердили у Вищому антикорупційному суді.

Пряма мова Чемерис: "Учора слідчий суддя Вищого антикорсуду частково задовольнив клопотання заявника про внесення у ЄРДСР відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення заступником керівника Управління з розслідування злочинів, вчинених через масові протести у 2013-2014 роках ДБР і в.о. голови КСУ".

Що передувало: Тупицький і Касмінін подали також позови до ОАСК у спробі повернути посади і зарплату суддів. Позивачі вимагають зокрема заборонити Головатому та будь-яким іншим службовим й посадовим особам вчиняти дії, направлені на припинення повноважень та звільнення Тупицького з посади судді та голови КСУ, Касмініна – з посади судді КСУ у зв’язку із прийняттям відповідних указів президента України.

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