Экс-глава КСУ Тупицкий через ВАКС добился "зарплатного" дела против Головатого

Уволенный указом президента председатель Конституционного суда Александр Тупицкий сообщил, что НАБУ обязали открыть уголовное производство по его заместителю Сергею Головатому.

Источник: Тупицкий в комментарии "Укринформу", пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис в комментарии УП

Детали: По словам Тупицкого, Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении заместителя председателя Конституционного суда Сергея Головатого, который издал распоряжение о запрете выплаты зарплат судьям Александру Тупицкому и Александру Касминину, которых президент уволил указом от 27 марта.

Соответствующее решение суд принял 26 мая по его и Касминину заявлениям. Экс-глава КС также высказал мнение, что заместитель председателя КСУ Головатый, принимая решение о приостановлении выплаты зарплат и запрете использования имущества, действовал под давлением.

Прямая речь Тупицкого: "Суд нашел основания и обязал НАБУ зарегистрировать производства о совершении преступления лицом, о котором я сказал (Сергей Головатый - ред.). Детективы должны начать расследование.

Я считаю, что Сергей Петрович Головатый действовал под давлением работников ГБР, потому что он член Венецианской комиссии и ученый, разбирается, что такое верховенство права. Он сам не мог совершить это преступление. Когда будут его допрашивать, я надеюсь, он расскажет, какие были обстоятельства, побудившие выдать его такого рода распоряжения".

Детали: По словам экс-главы КС, они с Касмининым планируют также написать заявления в полицию по факту задержки выплаты им заработной платы.

Вынесение такого решения УП подтвердили в Высшем антикоррупционном суде.

Прямая речь Чемерис: "Вчера следственный судья Высшего антикорсуда частично удовлетворил ходатайство заявителя о внесении в ЕРДСР сведений, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления заместителем руководителя Управления по расследованию преступлений, совершенным из-за протестов в 2013-2014 годах ГБР и и.о. председателя КСУ".

Что предшествовало: Тупицкий и Касминин подали также иски в ОАСК в попытке вернуть должности и зарплату судей. Истцы требуют в частности запретить Головатому и любым другим служебным и должностным лицам совершать действия, направленные на прекращение полномочий и освобождение Тупицкого с должности судьи и председателя КСУ, Касминина - с должности судьи КСУ в связи с принятием соответствующих указов президента Украины.

Предыстория: