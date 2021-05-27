Экс-глава КСУ Тупицкий через ВАКС добился "зарплатного" дела против Головатого
Уволенный указом президента председатель Конституционного суда Александр Тупицкий сообщил, что НАБУ обязали открыть уголовное производство по его заместителю Сергею Головатому.
Источник: Тупицкий в комментарии "Укринформу", пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис в комментарии УП
Детали: По словам Тупицкого, Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении заместителя председателя Конституционного суда Сергея Головатого, который издал распоряжение о запрете выплаты зарплат судьям Александру Тупицкому и Александру Касминину, которых президент уволил указом от 27 марта.
Соответствующее решение суд принял 26 мая по его и Касминину заявлениям. Экс-глава КС также высказал мнение, что заместитель председателя КСУ Головатый, принимая решение о приостановлении выплаты зарплат и запрете использования имущества, действовал под давлением.
Прямая речь Тупицкого: "Суд нашел основания и обязал НАБУ зарегистрировать производства о совершении преступления лицом, о котором я сказал (Сергей Головатый - ред.). Детективы должны начать расследование.
Я считаю, что Сергей Петрович Головатый действовал под давлением работников ГБР, потому что он член Венецианской комиссии и ученый, разбирается, что такое верховенство права. Он сам не мог совершить это преступление. Когда будут его допрашивать, я надеюсь, он расскажет, какие были обстоятельства, побудившие выдать его такого рода распоряжения".
Детали: По словам экс-главы КС, они с Касмининым планируют также написать заявления в полицию по факту задержки выплаты им заработной платы.
Вынесение такого решения УП подтвердили в Высшем антикоррупционном суде.
Прямая речь Чемерис: "Вчера следственный судья Высшего антикорсуда частично удовлетворил ходатайство заявителя о внесении в ЕРДСР сведений, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления заместителем руководителя Управления по расследованию преступлений, совершенным из-за протестов в 2013-2014 годах ГБР и и.о. председателя КСУ".
Что предшествовало: Тупицкий и Касминин подали также иски в ОАСК в попытке вернуть должности и зарплату судей. Истцы требуют в частности запретить Головатому и любым другим служебным и должностным лицам совершать действия, направленные на прекращение полномочий и освобождение Тупицкого с должности судьи и председателя КСУ, Касминина - с должности судьи КСУ в связи с принятием соответствующих указов президента Украины.
Предыстория:
- Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
- 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС.
- 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение и посещал рабочее место.
- 27 марта Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС.
- В конце апреля и.о. председателя Конституционного суда Сергей Головатый распорядился приостановить выплату заработной платы и запретить пользоваться служебным автомобилем своему предшественнику Александру Тупицкому и бывшему судье Александру Касминину.