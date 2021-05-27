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Экс-глава КСУ Тупицкий через ВАКС добился "зарплатного" дела против Головатого

Четверг, 27 мая 2021, 16:34

Уволенный указом президента председатель Конституционного суда Александр Тупицкий сообщил, что НАБУ обязали открыть уголовное производство по его заместителю Сергею Головатому.

Источник: Тупицкий в комментарии "Укринформу", пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис в комментарии УП

Детали: По словам Тупицкого, Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении заместителя председателя Конституционного суда Сергея Головатого, который издал распоряжение о запрете выплаты зарплат судьям Александру Тупицкому и Александру Касминину, которых президент уволил указом от 27 марта.

Соответствующее решение суд принял 26 мая по его и Касминину заявлениям. Экс-глава КС также высказал мнение, что заместитель председателя КСУ Головатый, принимая решение о приостановлении выплаты зарплат и запрете использования имущества, действовал под давлением.

Прямая речь Тупицкого: "Суд нашел основания и обязал НАБУ зарегистрировать производства о совершении преступления лицом, о котором я сказал (Сергей Головатый - ред.). Детективы должны начать расследование.

Я считаю, что Сергей Петрович Головатый действовал под давлением работников ГБР, потому что он член Венецианской комиссии и ученый, разбирается, что такое верховенство права. Он сам не мог совершить это преступление. Когда будут его допрашивать, я надеюсь, он расскажет, какие были обстоятельства, побудившие выдать его такого рода распоряжения".

Детали: По словам экс-главы КС, они с Касмининым планируют также написать заявления в полицию по факту задержки выплаты им заработной платы.

Вынесение такого решения УП подтвердили в Высшем антикоррупционном суде.

Прямая речь Чемерис: "Вчера следственный судья Высшего антикорсуда частично удовлетворил ходатайство заявителя о внесении в ЕРДСР сведений, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления заместителем руководителя Управления по расследованию преступлений, совершенным из-за протестов в 2013-2014 годах ГБР и и.о. председателя КСУ".

Что предшествовало: Тупицкий и Касминин подали также иски в ОАСК в попытке вернуть должности и зарплату судей. Истцы требуют в частности запретить Головатому и любым другим служебным и должностным лицам совершать действия, направленные на прекращение полномочий и освобождение Тупицкого с должности судьи и председателя КСУ, Касминина - с должности судьи КСУ в связи с принятием соответствующих указов президента Украины.

Предыстория:

  • Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
  • 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС.
  • 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение и посещал рабочее место.
  • 27 марта Зеленский  отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС.
  • В конце апреля и.о. председателя Конституционного суда Сергей Головатый распорядился приостановить выплату заработной платы и запретить пользоваться служебным автомобилем своему предшественнику Александру Тупицкому и бывшему судье Александру Касминину.

Темы: ТупицкийКСАнтикоррупционный судНАБУ


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