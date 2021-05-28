Майже 160 українців чекають, щоб їхати в Білорусь на операції – Кулеба
Десять із 26 українців, які лікуються у Білорусі, уже контактують з посольством, але ще 160 стоять у черзі, щоб їхати на операції у цю країну.
Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "1+1"
Пряма мова: "26 громадян України наразі перебувають на операціях у Білорусі, ще близько, здається, 160 стоять у черзі, найближчим часом мають їхати. З 26, які у Білорусі, 10 вже на зв'язку з посольством".
Деталі: Кулеба додав, що з тих 10 громадян, із якими контактує посольство, двом допомогу вже надали.
Міністр наголосив, що Україна вже багато разів довела, що не залишає своїх громадян у біді.
Він також додав, що Україна не відкликає свого посла з Білорусі, бо він займається не політичним діалогом, а він займається гуманітарними питаннями.
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Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я працюють над вирішенням питання повернення додому українців, які лікуються в Білорусі.
- Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією. Білоруська авіакомпанія "Белавіа" скасувала всі рейси в Україну до 25 серпня, але гроші за квитки обіцяли повернути.
- Ввечері 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних.
- Такі дії викликані тим, що 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
- У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.