Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Майже 160 українців чекають, щоб їхати в Білорусь на операції – Кулеба

П'ятниця, 28 травня 2021, 09:42
Фото pnk.tv

Десять із 26 українців, які лікуються у Білорусі, уже контактують з посольством, але ще 160 стоять у черзі, щоб їхати на операції у цю країну.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "1+1"

Пряма мова: "26 громадян України наразі перебувають на операціях у Білорусі, ще близько, здається,  160 стоять у черзі, найближчим часом мають їхати. З 26, які у Білорусі, 10 вже на зв'язку з посольством".

Деталі: Кулеба додав, що з тих 10 громадян, із якими контактує посольство, двом допомогу вже надали.

Міністр наголосив, що Україна вже багато разів довела, що не залишає своїх громадян у біді.   

Він також додав, що Україна не відкликає свого посла з Білорусі, бо він займається не політичним діалогом, а він займається гуманітарними питаннями.

Читайте такожТероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом

Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я працюють над вирішенням питання повернення додому українців, які лікуються в Білорусі.
  • Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією. Білоруська авіакомпанія "Белавіа" скасувала всі рейси в Україну до 25 серпня, але гроші за квитки обіцяли повернути.
  • Ввечері 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних.
  • Такі дії викликані тим, що 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

Ірина Балачук, УП
Теми: МЗСУкраїнаБілорусьмедицина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зареєстрованих у "Дії" вакцинують в столичному Міжнародному виставковому центрі

16-річна дівчина втекла з ОРДО, перейшовши мінне поле - МВС

Україна закрила повітряний простір для літаків, зареєстрованих у Білорусі

В Україні різко зросла кількість дитячих суїцидів: за 4 місяці 126 спроб і самогубств

Майже 160 українців чекають, щоб їхати в Білорусь на операції – Кулеба

За добу в Україні 3,3 тисячі нових випадків COVID і 13,3 тисячі одужань 

Усі новини...
МЗС
109 громадян повернулися до України з сектора Гази
Кулеба не розуміє, як можна не запросити Україну на саміт НАТО
МЗС про закриття авіасполучення з Білоруссю: Політика Лукашенка небезпечна для світу
Останні новини
13:26
Лукашенко збирається вакцинувати "Спутником" українців
13:24
ЄС обіцяє Білорусі 3 млрд євро, якщо країна піде демократичним шляхом
12:59
Журналісти NEXTA опублікували друге викриття Лукашенка
12:49
ЄС не виключає ескалації з РФ через те, що Москва не приймає європейські авіарейси
12:43
Росія дозволила Austrian Airlines рейс до Москви в обхід Білорусі
12:40
Влада Ірану залякувала сім'ї жертв збитого літака МАУ – правозахисники
12:38
Зареєстрованих у "Дії" вакцинують в столичному Міжнародному виставковому центрі
12:22
Фінзвітність компаній тепер можна переглядати у відкритому доступі
12:19
У Молдові кажуть, що Україна не ділиться інформацією у справі щодо викрадення Чауса
12:14
У Києві 384 нових заражень COVID, смертність залишається високою
Усі новини...