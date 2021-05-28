Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Почти 160 украинцев ждут, чтобы ехать в Беларусь на операции – Кулеба

Пятница, 28 мая 2021, 09:42
Почти 160 украинцев ждут, чтобы ехать в Беларусь на операции – Кулеба
Фото pnk.tv

Десять из 26 украинцев, которые лечатся в Беларуси, уже контактируют с посольством, но еще 160 стоят в очереди, чтобы ехать на операции в эту страну.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1"

Прямая речь: "26 граждан Украины сейчас находятся на операциях в Беларуси, еще около, кажется, 160 стоят в очереди, чтобы в ближайшее время ехать. Из 26, которые в Беларуси, 10 уже на связи с посольством".

Детали: Кулеба добавил, что из тех 10 граждан, с которыми контактирует посольство, двум помощь уже оказали.

Министр отметил, что Украина уже много раз доказала, что не оставляет своих граждан в беде.

Он также добавил, что Украина не отзывает своего посла из Беларуси, потому что он занимается не политическим диалогом, а гуманитарными вопросами.

Читайте такжеТерроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом

Предыстория: 

  • Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения работают над решением вопроса возвращения домой украинцев, которые лечатся в Беларуси.
  • Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией. Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила все рейсы в Украину до 25 августа, деньги за билеты обещали вернуть.
  • Вечером 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.
  • Такие действия вызваны тем, что 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: МИДУкраинаБеларусьмедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
МИД
В МИД хотели бы, чтобы Белый дом "не оглядывался на Москву", когда говорит об Украине в НАТО
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Последние новости
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
Все новости...
Реклама: