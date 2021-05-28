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Почти 160 украинцев ждут, чтобы ехать в Беларусь на операции – Кулеба

Пятница, 28 мая 2021, 09:42
Фото pnk.tv

Десять из 26 украинцев, которые лечатся в Беларуси, уже контактируют с посольством, но еще 160 стоят в очереди, чтобы ехать на операции в эту страну.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1"

Прямая речь: "26 граждан Украины сейчас находятся на операциях в Беларуси, еще около, кажется, 160 стоят в очереди, чтобы в ближайшее время ехать. Из 26, которые в Беларуси, 10 уже на связи с посольством".

Детали: Кулеба добавил, что из тех 10 граждан, с которыми контактирует посольство, двум помощь уже оказали.

Министр отметил, что Украина уже много раз доказала, что не оставляет своих граждан в беде.

Он также добавил, что Украина не отзывает своего посла из Беларуси, потому что он занимается не политическим диалогом, а гуманитарными вопросами.

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Предыстория: 

  • Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения работают над решением вопроса возвращения домой украинцев, которые лечатся в Беларуси.
  • Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией. Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила все рейсы в Украину до 25 августа, деньги за билеты обещали вернуть.
  • Вечером 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.
  • Такие действия вызваны тем, что 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь

Ирина Балачук, УП
Темы: МИДУкраинаБеларусьмедицина


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