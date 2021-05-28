Почти 160 украинцев ждут, чтобы ехать в Беларусь на операции – Кулеба

Десять из 26 украинцев, которые лечатся в Беларуси, уже контактируют с посольством, но еще 160 стоят в очереди, чтобы ехать на операции в эту страну.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1"

Прямая речь: "26 граждан Украины сейчас находятся на операциях в Беларуси, еще около, кажется, 160 стоят в очереди, чтобы в ближайшее время ехать. Из 26, которые в Беларуси, 10 уже на связи с посольством".

Детали: Кулеба добавил, что из тех 10 граждан, с которыми контактирует посольство, двум помощь уже оказали.

Министр отметил, что Украина уже много раз доказала, что не оставляет своих граждан в беде.

Он также добавил, что Украина не отзывает своего посла из Беларуси, потому что он занимается не политическим диалогом, а гуманитарными вопросами.

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