На демонстраціях у Берліні затримали понад 350 людей

На першотравневих демонстраціях в Берліні поліція затримала щонайменше 354 людини.

Джерело: Anadolu

Деталі: Поліція повідомила, що не менше як 93 осіб, в тому числі поліцейські, отримали поранення в ході вуличних зіткнень в окрузі Нойкельн.

За оцінками поліції, в марші 1 травня взяли участь 5 тисяч осіб, а за оцінкою організаторів, явка склала близько 20 тисяч.

Передісторія: