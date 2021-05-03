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На демонстраціях у Берліні затримали понад 350 людей

Понеділок, 3 травня 2021, 07:20
anadolu

На першотравневих демонстраціях в Берліні поліція затримала щонайменше 354 людини.

Джерело: Anadolu

Деталі: Поліція повідомила, що не менше як 93 осіб, в тому числі поліцейські, отримали поранення в ході вуличних зіткнень в окрузі Нойкельн.

За оцінками поліції, в марші 1 травня взяли участь 5 тисяч осіб, а за оцінкою організаторів, явка склала близько 20 тисяч.

Передісторія:

  • Першотравневі акції у Берліні переросли у сутички із поліцією.
  • Заворушення почалися після ходи в окрузі Нойкельн-Кройцберг. Через годину після початку заходу поліція зупинила ходу, оскільки учасники були без масок і не дотримувалися дистанції.
  • В знак протесту демонстранти почали кидали у поліцію феєрверки, пляшки та каміння. Поліція використовувала проти протестуючих перцевий спрей, а також водяні гармати для гасіння пожеж, викликаних підпалюванням сміттєвих баків демонстрантами.
  • Також першотравневі демонстрації відбулись у кількох інших містах Німеччини, включаючи Гамбург та Лейпциг.

Теми: Німеччинаакції


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