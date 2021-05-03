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На Великдень окупанти стріляли біля Катеринівки — штаб

Понеділок, 3 травня 2021, 07:40

2 травня на Донбасі зафіксували одне порушення режиму припинення вогню: російські окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів неподалік Катеринівки.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Деталі: Крім того, станом на 7 ранку 3 травня також було порушення "тиші". Поблизу населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Як зазначається, втрат серед військових Збройних сил України немає.

Українська правда
Теми: РосіявійнаДонбас


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