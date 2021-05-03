На Великдень окупанти стріляли біля Катеринівки — штаб
Понеділок, 3 травня 2021, 07:40
2 травня на Донбасі зафіксували одне порушення режиму припинення вогню: російські окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів неподалік Катеринівки.
Джерело: штаб ООС у Facebook
Деталі: Крім того, станом на 7 ранку 3 травня також було порушення "тиші". Поблизу населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Як зазначається, втрат серед військових Збройних сил України немає.
Українська правда