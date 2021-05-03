На Великдень окупанти стріляли біля Катеринівки — штаб

2 травня на Донбасі зафіксували одне порушення режиму припинення вогню: російські окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів неподалік Катеринівки.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Деталі: Крім того, станом на 7 ранку 3 травня також було порушення "тиші". Поблизу населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Як зазначається, втрат серед військових Збройних сил України немає.