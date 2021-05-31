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Новини 31 травня: Стерненка частково виправдали, Шарія оголосили персоною нон грата

Понеділок, 31 травня 2021, 21:37

Литва анулювала документи Анатолію Шарію, Стерненку дали умовний термін, але частково виправдали– актуальні новини 31 травня.

Про Шарія

Литва анулювала підозрюваному в держзраді в Україні Анатолію Шарію усі документи та оголосила його персоною нон ґрата. Сам Шарій відреагував на новину на своїх сторінках у соцмережах, зазначивши, що вперше про це чує.

Про Стерненка

Апеляційний суд виправдав Стерненка за обвинуваченням у викраденні й катуванні місцевого депутата Сергія Щербича. Однак він отримав умовний термін за статтею про зброю.

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Українська правда


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