Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 31 мая: Стерненко частично оправдали, Шария объявили персоной нон грата

Понедельник, 31 мая 2021, 21:37
Новости 31 мая: Стерненко частично оправдали, Шария объявили персоной нон грата

Литва аннулировала документы Анатолию Шарию, Стерненко получил условный срок, но был частично оправдан – актуальные новости 31 мая.

О Шарие

Литва аннулировала подозреваемому в госизмене в Украине Анатолию Шарию все документы и объявила его персоной-нон-грата. Сам Шарий отреагировал на новость на своих страницах в соцсетях, отметив, что впервые об этом слышит.

О Стерненко

Апелляционный суд оправдал Стерненко по статье о разбое по обвинению в похищении и истязании местного депутата Сергея Щербича. Но он получил условный срок по статье об оружии.

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин должны провести встречу 16 июня в Женеве, но Москва уже признала наличие разногласий относительно тем, которые будут подняты во время переговоров.

Ученый совет КНУ лишит Александра Лукашенко звания почетного доктора вуза 7 июня.

Аэропорт "Ужгород" полноценно заработает в сентябре.

В РФ заявили, что временный водопровод в Крыму, проложенный силами российских военных, снял водную блокаду оккупированного Россией полуострова.

Минобороны России сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей, заявляя, что делает это в ответ на действия НАТО.

За предыдущие сутки в Украине зафиксировали 1 022 новых случая заболевания COVID-19, госпитализировали 810 человек, умерли 64 больных, выздоровели 4 934 человека.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Последние новости
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
Все новости...
Реклама: