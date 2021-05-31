Новости 31 мая: Стерненко частично оправдали, Шария объявили персоной нон грата

Литва аннулировала документы Анатолию Шарию, Стерненко получил условный срок, но был частично оправдан – актуальные новости 31 мая.

О Шарие

Литва аннулировала подозреваемому в госизмене в Украине Анатолию Шарию все документы и объявила его персоной-нон-грата. Сам Шарий отреагировал на новость на своих страницах в соцсетях, отметив, что впервые об этом слышит.

О Стерненко

Апелляционный суд оправдал Стерненко по статье о разбое по обвинению в похищении и истязании местного депутата Сергея Щербича. Но он получил условный срок по статье об оружии.

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