Новости 31 мая: Стерненко частично оправдали, Шария объявили персоной нон грата
Литва аннулировала документы Анатолию Шарию, Стерненко получил условный срок, но был частично оправдан – актуальные новости 31 мая.
О Шарие
Литва аннулировала подозреваемому в госизмене в Украине Анатолию Шарию все документы и объявила его персоной-нон-грата. Сам Шарий отреагировал на новость на своих страницах в соцсетях, отметив, что впервые об этом слышит.
О Стерненко
Апелляционный суд оправдал Стерненко по статье о разбое по обвинению в похищении и истязании местного депутата Сергея Щербича. Но он получил условный срок по статье об оружии.
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