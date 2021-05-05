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Обшуки в Українському Дунайському пароплавстві: керівника відсторонили

Середа, 5 травня 2021, 19:56
Фото з Facebook УДП

Керівника Українського Дунайського пароплавства Олексія Хом’якова відсторонили на час розслідування справи про передачу управління флотом угорській компанії, топ-менеджмент УДП звільнився на знак протесту.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Відповідно до наказу Мінінфраструктури від 29 квітня Хом’яков відсторонений на час розслідування справи про передачу до Угорщини управління українською частиною флоту компанії її дочірньому підприємству UDP Europe kft".

Деталі: Тимчасовим в. о. голови правління УДП із 30 квітня призначили т. в. о. заступника голови правління Павла Яценка.

Агентство зазначає, що незадовго до цього, т. в. о. заступника голови правління УДП (фінансовий блок) Денис Волкін, т. в. о. заступника голови правління УДП (юридичний блок) Леонід Пащенко, т. в. о. заступника голови правління УДП (блок стратегії та непрофільних активів) Ростислав Курінько звільнилися за власним бажанням.

Причиною колективного звільнення стала їхня незгода з позицією Мінінфраструктури щодо подій, які відбуваються в компанії.

Повідомляється, що Хом’яков, Волкін, Пащенко та Курінько вважають розслідування з питання про передачу управління флотом "непрозорим, надуманим і покликаним дискредитувати дії їхньої команди", яка попри "ковідний" рік змогла "показати найкращий за 10 років фінансовий результат – прибуток 79 млн грн".

Передісторія:

  • 3 березня СБУ провела обшуки в адміністрації УДП у справі про дочірню компанію BSC.
  • Тоді в СБУ заявили, що заблокували спробу незаконного відчуження майна ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" з боку топменеджмента компанії.

Теми: обшукиМінінфраструктури


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