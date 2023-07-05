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Перуки, кувалда, злитки золота і багато ікон − росЗМІ показали фото нібито з будинку Пригожина

Ірина БалачукСереда, 5 липня 2023, 22:07
Перуки, кувалда, злитки золота і багато ікон − росЗМІ показали фото нібито з будинку Пригожина
Тут і далі фото "Известий"

Прокремлівське видання "Известия" опублікувало фото і відео нібито з особняка й офісу ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, де проводили обшуки, − у будинку знайшли багато зброї, коробки грошей, перуки, кувалду "для переговорів" та особисту кімнату для молитов із безліччю ікон.

Джерело: "Известия", російські Telegram-канали

Деталі: "Известия" пишуть, що кадри обшуків у Пригожина з'явилися в розпорядженні видання 5 липня. 

 
 
 

На відео видно, як російські силовики вриваються у двір двоповерхового особняка. 

 
 

У великому дворі є власний вертолітний майданчик, а в будинку − басейн, сауна, тренажерний зал, медкабінет. 

 
 

Крім того, судячи з фото, в особняку виявили цілий арсенал зброї та набої до неї, злитки золота, кілька паспортів, перуки, пачки валюти, а також особисту кімнату для молитов із великим свічником і безліччю ікон. 

 
 

Що було раніше: Раніше російські ЗМІ написали, що ватажок "ПВК Вагнер" Євген Пригожин 4 липня особисто прибув до Петербурга, де йому повернули вилучену під час обшуків зброю. Також повідомлялося, що Пригожину повернули 10 мільярдів рублів, які силовики знайшли під час обшуків у Санкт-Петербурзі після спроби заколоту.

Для довідки: За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, унаслідок заколоту "вагнерівців" загинуло від 13 до 20 осіб.

Армія Росії також зазнала втрат у техніці: за даними "Важных историй", це три вертольоти Мі-8 радіоелектронної боротьби, один транспортний Мі-8, і два ударні вертольоти Ка-52 і Мі-35М, а також літак-командний пункт Іл-22М і два броньовика КамАЗ і "Тигр". ПВК "Вагнер" втратили два УАЗи, один КамАЗ і броньовик "ВПК-Урал".

Разом з тим, як повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на підрахунки нідерландського проєкту Oryx, під час заколоту "вагнерівці" збили літак Іл-22М та шість гелікоптерів армії РФ

Путін визнав загибель російських льотчиків під час заколоту, але якихось гучних заяв з цього приводу не робив. Російський диктатор зібрав нараду за участю керівників силових відомств, але на ній він лише подякував їм за нібито "придушення" заколоту найманців "ПВК Вагнер". Путін також подякував і самим "вагнерівцям" − нібито за те, що "не пішли на братовбивче кровопролиття".

Передісторія:

Теми: ПригожинобшукиРосіяВагнер
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