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Макрон закликає США та Британію припинити "блокування" вакцин

П'ятниця, 7 травня 2021, 23:03
Макрон закликає США та Британію припинити блокування вакцин

Президент Франції Еммануель Макрон знову закликав багатші країни поділитися дозами вакцини проти COVID-19 з більш бідними країнами і розкритикував США та Велику Британію за "блокування" таких передач.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"У чому проблема прямо зараз? Це не зовсім про інтелектуальну власність; ви можете віддати їх в лабораторію, яка не знає, як її виробляти - перша проблема - це поширення доз. Другий принцип циркуляції вакцин - не блокувати інгредієнти і вакцини, сьогодні англосакси блокують безліч інгредієнтів і вакцин", - сказав Макрон.

Він неодноразово наполягав на тому, щоб вакцини вважалися глобальним суспільним благом, і сказав, що багатші країни повинні допомагати бідним країнам купувати та отримувати дози, а також виробляти їх.

"Я відкритий в цьому питанні, як я вже сказав, ми вже рік боремося за те, щоб вакцина стала глобальним суспільним благом, і я радий, що за нами стежать", - сказав Макрон.

Президент Франції неодноразово заявляв, що багатші країни, які збирають надмірні дози, повинні жертвувати те, що їм не потрібно, враховуючи проблеми у виробництві вакцин. Вони також повинні допомогти фармацевтичним компаніям передати свої ноу-хау, щоб допомогти створити більше виробничих майданчиків по всьому світу, які можуть виробляти технологічно складні вакцини, такі як вакцини на основі мРНК.

У квітні Франція передала Мавританії 100 000 доз в рамках міжнародної ініціативи по забезпеченню вакцинами COVAX.

Франція почала виробляти вакцини тільки в березні, після того, як отримала технології для виробництва мРНК-вакцин. Жодній французькій фармацевтичній компанії або лабораторії досі не вдалося розробити власну вакцину проти COVID-19.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз готовий розглянути пропозицію США обговорити скасування патентного захисту вакцин проти COVID-19.

Читайте також - Вакцини без обмежень: чи піде ЄС на епохальне рішення

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Теми: вакцинаціяФранціяВелика БританіяСША
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