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У Словаччині почалася онлайн-реєстрація для вакцинації "Спутником V"

Вівторок, 1 червня 2021, 20:04
У Словаччині почалася онлайн-реєстрація для вакцинації Спутником V

У Словаччині почалася онлайн-реєстрація для жителів, які хочуть зробити щеплення російською вакциною "Супутник V", не зареєстрованою в ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.

За словами міністра охорони здоров’я Владіміра Легварського, вакцинація російським препаратом почнеться з 7 червня.

Вже зараз можна подати заявку на щеплення російською вакциною на веб-сайті vakcinacia.nczisk.sk. На сайті люди можуть вибрати, яку вакцину вони хочуть отримати: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca або "Спутник V".

На цей момент в Словаччині є 200 000 доз російської вакцини, тобто 100 тисяч одиниць для першої дози і 100 000 для другої дози.

Міністр вважає, що цієї поставки буде досить. За його оцінками, "Спутник V" цікавить 80 тисяч осіб.

Нагадаємо, уряд Словаччини схвалив використання російської вакцини "Спутник V" в країні наприкінці травня.

Як відомо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом російської вакцини "Спутник V".

Прем’єр Ігор Матович пішов у відставку, його місце зайняв Едуард Гегер.

Читайте також: Падіння "Спутника": як новий скандал у Словаччині вдарив по російській вакцині

"Українська правда" в Threads

Теми: СловаччинаСпутник V
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