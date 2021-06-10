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УЕФА потребовал убрать "Героям слава" с украинской формы – СМИ

Четверг, 10 июня 2021, 12:21
УЕФА потребовал убрать Героям слава с украинской формы – СМИ
Фото с Facebook Андрея Павелко

Союз европейских футбольных ассоциаций потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава".

Источник: AFP, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УЕФА, ВВС News Украина, "Радио Свобода", Трибуна 

Дословно AFP: "УЕФА требует, чтобы Украина внесла изменения в форму EURO2020, чтобы убрать "политический" лозунг, вызвавший протесты со стороны России".

Комментарий представителя Украинской футбольной ассоциации "Радио Свобода": "Получили письмо на эту тему от УЕФА, и сейчас наши юристы его изучают, ведут переписку с УЕФА. Нет у меня этого письма, оно у юристов, поэтому не могу сказать (как сформулировано требование – ред.). Я думаю, (заявление – ред.) будет ближе к концу дня, когда будет результат переговоров".

Детали: Эту информацию ВВС News Украина также подтвердил источник в сборной.

Как сообщают РИА Новости, в УЕФА пришли к выводу, что "конкретное сочетание этих двух лозунгов ("Слава Украине! – Героям слава!" – ред.) явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение".

Поэтому в УЕФА заявили, что "этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА".

Для справки. Всего на форме есть 3 объекта – карта Украины и два лозунга. Один из слоганов ("Героям слава!" на внутренней стороне футболки – ред.) требуют убрать.

В УЕФА отметили, что карта Украины, на которой изображен Крым, правил не нарушает, поскольку в резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН, которая была одобрена членами-государствами, признаны те территориальные границы, которые изображены на форме национальной сборной.

Также у них нет претензий к фразе "Слава Украине" на внешней стороне футболки, которая была утверждена в 2018 году. 

Предыстория:

  • Украинская национальная сборная представила новую форму, в которой будет выступать на Евро-2020. На футболках изображен контур карты страны с Крымом, на спине – надпись "Слава Украине!", а на вороте изнутри – "Героям слава!"
  • Депутат Госдумы России Дмитрий Свищов заявил, что УЕФА должен запретить сборной Украины выступать в патриотической форме на чемпионате Европы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "обманкой" изображение карты Украины с оккупированным Крымом на форме украинских футболистов для участия в Чемпионате Европы. 
  • В УЕФА заверили, что футболка национальной сборной Украины утверждена в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки.
  • МИД Украины подчеркнул, что украинское государство не позволит оскорблять свои национальные символы.
  • Российский футбольный союз направил письмо в УЕФА, где пожаловался на "политический лозунг" на форме украинской сборной на чемпионате Европы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: УЕФАфутболУкраинаРосcия
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