УЕФА потребовал убрать "Героям слава" с украинской формы – СМИ
Союз европейских футбольных ассоциаций потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава".
Источник: AFP, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УЕФА, ВВС News Украина, "Радио Свобода", Трибуна
Дословно AFP: "УЕФА требует, чтобы Украина внесла изменения в форму EURO2020, чтобы убрать "политический" лозунг, вызвавший протесты со стороны России".
Комментарий представителя Украинской футбольной ассоциации "Радио Свобода": "Получили письмо на эту тему от УЕФА, и сейчас наши юристы его изучают, ведут переписку с УЕФА. Нет у меня этого письма, оно у юристов, поэтому не могу сказать (как сформулировано требование – ред.). Я думаю, (заявление – ред.) будет ближе к концу дня, когда будет результат переговоров".
Детали: Эту информацию ВВС News Украина также подтвердил источник в сборной.
Как сообщают РИА Новости, в УЕФА пришли к выводу, что "конкретное сочетание этих двух лозунгов ("Слава Украине! – Героям слава!" – ред.) явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение".
Поэтому в УЕФА заявили, что "этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА".
Для справки. Всего на форме есть 3 объекта – карта Украины и два лозунга. Один из слоганов ("Героям слава!" на внутренней стороне футболки – ред.) требуют убрать.
В УЕФА отметили, что карта Украины, на которой изображен Крым, правил не нарушает, поскольку в резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН, которая была одобрена членами-государствами, признаны те территориальные границы, которые изображены на форме национальной сборной.
Также у них нет претензий к фразе "Слава Украине" на внешней стороне футболки, которая была утверждена в 2018 году.
Предыстория:
- Украинская национальная сборная представила новую форму, в которой будет выступать на Евро-2020. На футболках изображен контур карты страны с Крымом, на спине – надпись "Слава Украине!", а на вороте изнутри – "Героям слава!"
- Депутат Госдумы России Дмитрий Свищов заявил, что УЕФА должен запретить сборной Украины выступать в патриотической форме на чемпионате Европы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "обманкой" изображение карты Украины с оккупированным Крымом на форме украинских футболистов для участия в Чемпионате Европы.
- В УЕФА заверили, что футболка национальной сборной Украины утверждена в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки.
- МИД Украины подчеркнул, что украинское государство не позволит оскорблять свои национальные символы.
- Российский футбольный союз направил письмо в УЕФА, где пожаловался на "политический лозунг" на форме украинской сборной на чемпионате Европы.