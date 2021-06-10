УЕФА потребовал убрать "Героям слава" с украинской формы – СМИ

Союз европейских футбольных ассоциаций потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава".

Источник: AFP, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УЕФА, ВВС News Украина, "Радио Свобода", Трибуна

Дословно AFP: "УЕФА требует, чтобы Украина внесла изменения в форму EURO2020, чтобы убрать "политический" лозунг, вызвавший протесты со стороны России".

Комментарий представителя Украинской футбольной ассоциации "Радио Свобода": "Получили письмо на эту тему от УЕФА, и сейчас наши юристы его изучают, ведут переписку с УЕФА. Нет у меня этого письма, оно у юристов, поэтому не могу сказать (как сформулировано требование – ред.). Я думаю, (заявление – ред.) будет ближе к концу дня, когда будет результат переговоров".

Детали: Эту информацию ВВС News Украина также подтвердил источник в сборной.

Как сообщают РИА Новости, в УЕФА пришли к выводу, что "конкретное сочетание этих двух лозунгов ("Слава Украине! – Героям слава!" – ред.) явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение".

Поэтому в УЕФА заявили, что "этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА".

Для справки. Всего на форме есть 3 объекта – карта Украины и два лозунга. Один из слоганов ("Героям слава!" на внутренней стороне футболки – ред.) требуют убрать.

В УЕФА отметили, что карта Украины, на которой изображен Крым, правил не нарушает, поскольку в резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН, которая была одобрена членами-государствами, признаны те территориальные границы, которые изображены на форме национальной сборной.

Также у них нет претензий к фразе "Слава Украине" на внешней стороне футболки, которая была утверждена в 2018 году.

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