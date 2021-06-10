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У Росії сфальсифікували медичні документи про отруєння Навального – ФБК

Четвер, 10 червня 2021, 17:00
У Росії сфальсифікували медичні документи про отруєння Навального – ФБК

Фонд боротьби з корупцією заявив, що російські лікарі сфальсифікували медичні документи про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. 

Джерело: ФБК

Деталі: 2 ноября юристам ФБК Івану Жданову і В'ячеславу Гімаді вдалося сфотографувати медичні документи щодо отруєння Навального, які зберігалися в омської лікарні.

Через місяць ФБК офіційно видали медкарту Навального, але виявилося, що ці два комплекти документів відрізняються один від одного. Отримана ФБК офіційно медкарта була відредагована, виправлена, і з неї пропали ключові документи.

Три незалежні висококваліфіковані російські лікарі відзначили, що більшість змін незначні.

Але у версії, яку видали офіційно, не вистачає біохімічного аналізу крові Навального з НДІ Скліфосовського.

 

У ньому зафіксовано критичне зниження рівня холінестерази. Що разом з іншими симптомами, описаними в медкарті, підтверджує діагноз отруєння інгібіторами холінестерази в 100% випадків.

У ФБК стверджують, що медичні документи Навального були сфальсифіковані при видачі з метою приховати реальну картину.

 

Також там заявили, що в Омській лікарні є матеріали: аналізи, записи, результати досліджень, - щоб поставити однозначний діагноз: отруєння фосфорорганічною речовиною.

Ці аналізи були зроблені російськими фахівцями, в російських лабораторіях, на біоматеріалах, узятих у Навального, поки він був у Омську. І цього достатньо, щоб порушити кримінальну справу.

Передісторія:

  • Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому.
  • Головний лікар омської лікарні Олександр Мураховський назвав діагнозом Навального порушення обміну речовин. Там же заявили, що слідів отрути не знайшли. 
  • З Росії його перевезли до Німеччини. 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".

Українська правда

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Теми: НавальнийРосія
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