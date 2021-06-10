У Росії сфальсифікували медичні документи про отруєння Навального – ФБК
Фонд боротьби з корупцією заявив, що російські лікарі сфальсифікували медичні документи про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
Джерело: ФБК
Деталі: 2 ноября юристам ФБК Івану Жданову і В'ячеславу Гімаді вдалося сфотографувати медичні документи щодо отруєння Навального, які зберігалися в омської лікарні.
Через місяць ФБК офіційно видали медкарту Навального, але виявилося, що ці два комплекти документів відрізняються один від одного. Отримана ФБК офіційно медкарта була відредагована, виправлена, і з неї пропали ключові документи.
Три незалежні висококваліфіковані російські лікарі відзначили, що більшість змін незначні.
Але у версії, яку видали офіційно, не вистачає біохімічного аналізу крові Навального з НДІ Скліфосовського.
У ньому зафіксовано критичне зниження рівня холінестерази. Що разом з іншими симптомами, описаними в медкарті, підтверджує діагноз отруєння інгібіторами холінестерази в 100% випадків.
У ФБК стверджують, що медичні документи Навального були сфальсифіковані при видачі з метою приховати реальну картину.
Також там заявили, що в Омській лікарні є матеріали: аналізи, записи, результати досліджень, - щоб поставити однозначний діагноз: отруєння фосфорорганічною речовиною.
Ці аналізи були зроблені російськими фахівцями, в російських лабораторіях, на біоматеріалах, узятих у Навального, поки він був у Омську. І цього достатньо, щоб порушити кримінальну справу.
Передісторія:
- Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому.
- Головний лікар омської лікарні Олександр Мураховський назвав діагнозом Навального порушення обміну речовин. Там же заявили, що слідів отрути не знайшли.
- З Росії його перевезли до Німеччини. 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
- Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
- Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".