У Росії сфальсифікували медичні документи про отруєння Навального – ФБК

Фонд боротьби з корупцією заявив, що російські лікарі сфальсифікували медичні документи про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: ФБК

Деталі: 2 ноября юристам ФБК Івану Жданову і В'ячеславу Гімаді вдалося сфотографувати медичні документи щодо отруєння Навального, які зберігалися в омської лікарні.

Через місяць ФБК офіційно видали медкарту Навального, але виявилося, що ці два комплекти документів відрізняються один від одного. Отримана ФБК офіційно медкарта була відредагована, виправлена, і з неї пропали ключові документи.

Три незалежні висококваліфіковані російські лікарі відзначили, що більшість змін незначні.

Але у версії, яку видали офіційно, не вистачає біохімічного аналізу крові Навального з НДІ Скліфосовського.

У ньому зафіксовано критичне зниження рівня холінестерази. Що разом з іншими симптомами, описаними в медкарті, підтверджує діагноз отруєння інгібіторами холінестерази в 100% випадків.

У ФБК стверджують, що медичні документи Навального були сфальсифіковані при видачі з метою приховати реальну картину.

Також там заявили, що в Омській лікарні є матеріали: аналізи, записи, результати досліджень, - щоб поставити однозначний діагноз: отруєння фосфорорганічною речовиною.

Ці аналізи були зроблені російськими фахівцями, в російських лабораторіях, на біоматеріалах, узятих у Навального, поки він був у Омську. І цього достатньо, щоб порушити кримінальну справу.

Передісторія: