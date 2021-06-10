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В России сфальсифицировали медицинские документы об отравлении Навального – ФБК

Четверг, 10 июня 2021, 17:00
В России сфальсифицировали медицинские документы об отравлении Навального – ФБК

Фонд борьбы с коррупцией заявил, что российские врачи сфальсифицировали медицинские документы об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник: ФБК

Детали: 2 ноября юристам ФБК Ивану Жданову и Вячеславу Гимади удалось сфотографировать медицинские документы относительно отравления Навального, которые хранились в омской больнице.

Через месяц ФБК официально выдали медкарту, но оказалось, что эти два комплекта документов отличаются друг от друга. Полученная ФБК официально медкарта была отредактирована, исправлена, и из нее пропали ключевые документы.

Три независимые высококвалифицированные российские доктора отметили, что большинство изменений незначительные.

Но в версии, которую выдали официально, не хватает биохимического анализа крови Навального из НИИ Склифосовского.

 

В нем зафиксировано критическое снижение уровня холинэстеразы. Что вместе с другими симптомами, описанными в медкарте, подтверждает диагноз отравления ингибиторами холинэстеразы в 100% случаев.

 

В ФБК утверждают, что медицинские документы Навального были сфальсифицированы при выдаче с целью скрыть реальную картину.

Также там заявили, что в Омской больнице есть материалы: анализы, записи, результаты исследований, — чтобы поставить однозначный диагноз: отравление фосфорорганическим веществом.

Эти анализы были сделаны российскими специалистами, в российских лабораториях, на биоматериалах, взятых у Навального, пока он был в Омске. И этого достаточно, чтобы возбудить уголовное дело.

Предыстория:

  • Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому.
  • Главный врач осмкой больницы назвал диагнозом Навального нарушение обмена веществ. Там же заявили, что не нашли следов яда
  • Из России его перевезли в Германию. 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
  • Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
  • Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".

Украинская правда

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Темы: НавальныйРосcия
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