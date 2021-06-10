В России сфальсифицировали медицинские документы об отравлении Навального – ФБК
Фонд борьбы с коррупцией заявил, что российские врачи сфальсифицировали медицинские документы об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.
Источник: ФБК
Детали: 2 ноября юристам ФБК Ивану Жданову и Вячеславу Гимади удалось сфотографировать медицинские документы относительно отравления Навального, которые хранились в омской больнице.
Через месяц ФБК официально выдали медкарту, но оказалось, что эти два комплекта документов отличаются друг от друга. Полученная ФБК официально медкарта была отредактирована, исправлена, и из нее пропали ключевые документы.
Три независимые высококвалифицированные российские доктора отметили, что большинство изменений незначительные.
Но в версии, которую выдали официально, не хватает биохимического анализа крови Навального из НИИ Склифосовского.
В нем зафиксировано критическое снижение уровня холинэстеразы. Что вместе с другими симптомами, описанными в медкарте, подтверждает диагноз отравления ингибиторами холинэстеразы в 100% случаев.
В ФБК утверждают, что медицинские документы Навального были сфальсифицированы при выдаче с целью скрыть реальную картину.
Также там заявили, что в Омской больнице есть материалы: анализы, записи, результаты исследований, — чтобы поставить однозначный диагноз: отравление фосфорорганическим веществом.
Эти анализы были сделаны российскими специалистами, в российских лабораториях, на биоматериалах, взятых у Навального, пока он был в Омске. И этого достаточно, чтобы возбудить уголовное дело.
Предыстория:
- Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому.
- Главный врач осмкой больницы назвал диагнозом Навального нарушение обмена веществ. Там же заявили, что не нашли следов яда.
- Из России его перевезли в Германию. 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
- Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
- Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".