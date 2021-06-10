В России сфальсифицировали медицинские документы об отравлении Навального – ФБК

Фонд борьбы с коррупцией заявил, что российские врачи сфальсифицировали медицинские документы об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник: ФБК

Детали: 2 ноября юристам ФБК Ивану Жданову и Вячеславу Гимади удалось сфотографировать медицинские документы относительно отравления Навального, которые хранились в омской больнице.

Через месяц ФБК официально выдали медкарту, но оказалось, что эти два комплекта документов отличаются друг от друга. Полученная ФБК официально медкарта была отредактирована, исправлена, и из нее пропали ключевые документы.

Три независимые высококвалифицированные российские доктора отметили, что большинство изменений незначительные.

Но в версии, которую выдали официально, не хватает биохимического анализа крови Навального из НИИ Склифосовского.

В нем зафиксировано критическое снижение уровня холинэстеразы. Что вместе с другими симптомами, описанными в медкарте, подтверждает диагноз отравления ингибиторами холинэстеразы в 100% случаев.

В ФБК утверждают, что медицинские документы Навального были сфальсифицированы при выдаче с целью скрыть реальную картину.

Также там заявили, что в Омской больнице есть материалы: анализы, записи, результаты исследований, — чтобы поставить однозначный диагноз: отравление фосфорорганическим веществом.

Эти анализы были сделаны российскими специалистами, в российских лабораториях, на биоматериалах, взятых у Навального, пока он был в Омске. И этого достаточно, чтобы возбудить уголовное дело.

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