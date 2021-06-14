Дівчина Протасевича оскаржила в суді своє затримання
Росіянка Софія Сапега, що супроводжувала білоруського блогера Романа Протасевича і була затримана разом з ним після посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську, подала в суд скаргу на своє затримання.
Джерело: Адвокат Олександр Філанович, цитує DW
Пряма мова: "У четвер адвокат відвідав Софію. Почувається нормально. Вона подала скаргу на своє затримання в суд. Розгляд скарги відбудеться в суді Партизанського району 14 червня 2021 року. Судове засідання закрите".
Деталі: Він також зазначив, що проти росіянки у Слідчому комітеті Білорусі порушено ще одну справу.
За відомостями правозахисного центру "Весна", дівчина є підозрюваною за кримінальною статтею про "розпалюванні расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі".
Стаття передбачає до 12 років позбавлення волі.
За іншими даними, Сапегу підозрюють в організації масових заворушень і групових дій, що грубо порушують громадський порядок. Звинувачення дівчині ще не пред'явлене.
Передісторія:
- Повідомлялось, що Софію Сапегу заарештували в Білорусі на два місяці, її помістили в слідчий ізолятор.
- 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали. Пізніше з'ясувалося, що Сапегу підозрюють у кількох злочинах, нібито скоєних з серпня по вересень 2020 року.
- У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- Через такі дії білоруського режиму 24 травня лідери держав та урядів Євросоюзу доручили союзним органам схвалити новий пакет секторальних економічних санкцій проти Білорусі і заборонити білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір ЄС як для прямих, так і для транзитних рейсів.
- Низка авіакомпаній уже обходять небо над Білоруссю.