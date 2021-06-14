Дівчина Протасевича оскаржила в суді своє затримання

Росіянка Софія Сапега, що супроводжувала білоруського блогера Романа Протасевича і була затримана разом з ним після посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську, подала в суд скаргу на своє затримання.

Джерело: Адвокат Олександр Філанович, цитує DW

Пряма мова: "У четвер адвокат відвідав Софію. Почувається нормально. Вона подала скаргу на своє затримання в суд. Розгляд скарги відбудеться в суді Партизанського району 14 червня 2021 року. Судове засідання закрите".

Деталі: Він також зазначив, що проти росіянки у Слідчому комітеті Білорусі порушено ще одну справу.

За відомостями правозахисного центру "Весна", дівчина є підозрюваною за кримінальною статтею про "розпалюванні расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі".

Стаття передбачає до 12 років позбавлення волі.

За іншими даними, Сапегу підозрюють в організації масових заворушень і групових дій, що грубо порушують громадський порядок. Звинувачення дівчині ще не пред'явлене.

Передісторія: