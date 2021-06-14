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Дівчина Протасевича оскаржила в суді своє затримання

Понеділок, 14 червня 2021, 07:08

Росіянка Софія Сапега, що супроводжувала білоруського блогера Романа Протасевича і була затримана разом з ним після посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську, подала в суд скаргу на своє затримання.

Джерело: Адвокат Олександр Філанович, цитує DW

Пряма мова: "У четвер адвокат відвідав Софію. Почувається нормально. Вона подала скаргу на своє затримання в суд. Розгляд скарги відбудеться в суді Партизанського району 14 червня 2021 року. Судове засідання закрите".

Деталі: Він також зазначив, що проти росіянки у Слідчому комітеті Білорусі порушено ще одну справу.

За відомостями правозахисного центру "Весна", дівчина є підозрюваною за кримінальною статтею про "розпалюванні расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі".

Стаття передбачає до 12 років позбавлення волі.

За іншими даними, Сапегу підозрюють в організації масових заворушень і групових дій, що грубо порушують громадський порядок. Звинувачення дівчині ще не пред'явлене.

Передісторія:

  • Повідомлялось, що Софію Сапегу заарештували в Білорусі на два місяці, її помістили в слідчий ізолятор.
  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали. Пізніше з'ясувалося, що Сапегу підозрюють у кількох злочинах, нібито скоєних з серпня по вересень 2020 року.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • Через такі дії білоруського режиму 24 травня лідери держав та урядів Євросоюзу доручили союзним органам схвалити новий пакет секторальних економічних санкцій проти Білорусі і заборонити білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір ЄС як для прямих, так і для транзитних рейсів.
  • Низка авіакомпаній уже обходять небо над Білоруссю.

Теми: Білорусьполітв'язні


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