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Девушка Протасевича обжаловала в суде свое задержание

Понедельник, 14 июня 2021, 07:08

Россиянка Софья Сапега, сопровождавшая белорусского блогера Романа Протасевича и задержанная вместе с ним после посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске, подала в суд жалобу на свое задержание.

Источник: Адвокат Александр Филанович, цитирует DW

Прямая речь: "В четверг адвокат посетил Софию. Чувствует нормально.

Она подала жалобу на свое задержание в суд.

Рассмотрение жалобы состоится в суде Партизанского района 14 июня 2021. Судебное заседание закрытое".

Детали: Он также отметил, что против россиянки в Следственном комитете Беларуси возбуждено еще одно дело.

По сведениям правозащитного центра "Весна", девушка является подозреваемой по уголовной статье о "разжигании расовой, национальной, религиозной или иной социальной розни".

Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.

По другим данным, Сапегу подозревают в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Обвинение девушке еще не предъявлено.

Предыстория:

  • Сообщалось, что Софию Сапегу арестовали в Беларуси на два месяца, ее поместили в следственный изолятор.
  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали. Позднее стало известно, что Сапегу подозревают в нескольких преступлениях, якобы совершенных с августа по сентябрь 2020 года.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
  • 24 мая лидеры государств и правительств Евросоюза поручили союзным органам одобрить новый пакет секторальных экономических санкций против Беларуси и запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС как для прямых, так и для транзитных рейсов.
  • Уже ряд авиакомпаний уже обходят небо над Беларусью.

Темы: Беларусьполитзаключенные


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