Девушка Протасевича обжаловала в суде свое задержание

Россиянка Софья Сапега, сопровождавшая белорусского блогера Романа Протасевича и задержанная вместе с ним после посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске, подала в суд жалобу на свое задержание.

Источник: Адвокат Александр Филанович, цитирует DW

Прямая речь: "В четверг адвокат посетил Софию. Чувствует нормально.

Она подала жалобу на свое задержание в суд.

Рассмотрение жалобы состоится в суде Партизанского района 14 июня 2021. Судебное заседание закрытое".

Детали: Он также отметил, что против россиянки в Следственном комитете Беларуси возбуждено еще одно дело.

По сведениям правозащитного центра "Весна", девушка является подозреваемой по уголовной статье о "разжигании расовой, национальной, религиозной или иной социальной розни".

Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.

По другим данным, Сапегу подозревают в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Обвинение девушке еще не предъявлено.

Предыстория: