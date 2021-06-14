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Новини 14 червня: членство в НАТО через ПДЧ, звинувачення Путіна на адресу України

Понеділок, 14 червня 2021, 21:26
Новини 14 червня: членство в НАТО через ПДЧ, звинувачення Путіна на адресу України

Лідери НАТО схвалили комюніке, Путін заявив, що Росія проводить планові навчання, а Україну звинуватив у стягуванні військ – актуальні новини 14 червня.

Про План дій щодо членства

В НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ. Також закликають рухатися до членства через виконання Річних національних програм.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Росія не матиме впливу на рішення про вступ України до Альянсу.

Про звинувачення Путіна

Путін звинуватив Україну у постійному стягуванні військ до зони бойових дій на Донбасі. Додав, що Росія цього зі свого боку не робить, а проводить планові військові навчання на своїй території.

При цьому Росія розпочала тактичні навчання у Воронезькій області, де будуть задіяні бомбардувальники Су-34 та дальні перехоплювачі Міг-31. 

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