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Новости 14 июня: членство в НАТО через ПДЧ, обвинения Путина в адрес Украины

Понедельник, 14 июня 2021, 21:26
Новости 14 июня: членство в НАТО через ПДЧ, обвинения Путина в адрес Украины

Лидеры НАТО одобрили коммюнике, Путин обвинил Украину в стяжке войск, а Россия проводит плановые учения – актуальные новости 14 июня.

О Плане действий по членству

В НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ. Также призывают двигаться к членству через выполнение годовых национальных программ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не будет иметь влияния на решение вопроса о вступлении Украины в Альянс.

Об обвинениях Путина

Путин обвинил Украину в постоянном взимании войск в зону боевых действий на Донбассе. Добавил, что Россия в этом со своей стороны не делает, а проводит плановые военные учения на своей территории.

При этом Россия начала тактические учения в Воронежской области, где будут задействованы бомбардировщики Су-34 и дальние перехватчики Миг-31.

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