Новости 14 июня: членство в НАТО через ПДЧ, обвинения Путина в адрес Украины

Лидеры НАТО одобрили коммюнике, Путин обвинил Украину в стяжке войск, а Россия проводит плановые учения – актуальные новости 14 июня.

О Плане действий по членству

В НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ. Также призывают двигаться к членству через выполнение годовых национальных программ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не будет иметь влияния на решение вопроса о вступлении Украины в Альянс.

Об обвинениях Путина

Путин обвинил Украину в постоянном взимании войск в зону боевых действий на Донбассе. Добавил, что Россия в этом со своей стороны не делает, а проводит плановые военные учения на своей территории.

При этом Россия начала тактические учения в Воронежской области, где будут задействованы бомбардировщики Су-34 и дальние перехватчики Миг-31.

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Украина выступает против "Северного потока-2", и условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины.

Бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, задержаный в Минске, на пресс-конференции, организованной белорусскими силовиками, заявил, что в СИЗО его никто не бил и чувствует он себя хорошо.

Оценочное количество развернутых ядерных боеприпасов в 2021 году увеличилось с 3720 до 3825; около 2000 из них – почти все принадлежат России и США – находились в состоянии повышенной боеготовности.

Шевченковский райсуд Киева приговорил двух бывших сотрудников киевского спецподразделения "Беркут" Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня к трем годам лишения свободы по делу о разгоне Майдана 30 ноября 2013 года.

Внутренний украинский "ковид-сертификат" должен появиться в приложении "Дія" 1 июля.

За прошлые сутки зафиксировали 420 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 464 человека, зарегистрировали 13 летальных случаев и 3 328 выздоровлений.