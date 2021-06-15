КС у вівторок запрацював у звичному режимі, засідання не блокують

Велика палата Конституційного суду України у вівторок проводить раніше заплановані засідання в закритому режимі, блокування роботи суду немає.

Джерело: пресслужба КС в коментарі Українській правді

Дослівно: "КСУ працює в звичному режимі. Засідання відбуваються".

Деталі: Згідно із порядком денним на сайті КС, суд у вівторок продовжить у закритому режимі перевіряти на конституційність окремі положення законів України „Про державну службу", „Про службу в органах місцевого самоврядування", „Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", „Про очищення влади".

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