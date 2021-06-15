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КС у вівторок запрацював у звичному режимі, засідання не блокують

Вівторок, 15 червня 2021, 14:17
КС у вівторок запрацював у звичному режимі, засідання не блокують

Велика палата Конституційного суду України у вівторок проводить раніше заплановані засідання в закритому режимі, блокування роботи суду немає.

Джерело: пресслужба КС в коментарі Українській правді

Дослівно: "КСУ працює в звичному режимі. Засідання відбуваються".

Деталі: Згідно із порядком денним на сайті КС, суд у вівторок продовжить у закритому режимі перевіряти на конституційність окремі положення законів України „Про державну службу", „Про службу в органах місцевого самоврядування", „Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", „Про очищення влади".

Передісторія:

  • 10 червня шестеро суддів Конституційного суду в ультимативній формі заблокували діяльність КСУ з розгляду справ про медичні гарантії, про пенсійне забезпечення державних службовців, про функціонування української мови як державної.
  • Причиною блокування стала їхня ультимативна вимога забезпечити участь у судових засіданнях колишнього голови КСУ Олександра Тупицького.
  • Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішеннявід 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
  • 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відстороненняголови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС. Пізніше Зеленський скасував указ про призначення Тупицького на посаду судді КС.

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Теми: КСсуд
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