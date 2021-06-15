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КС во вторник заработал в обычном режиме, заседание не блокируют

Вторник, 15 июня 2021, 14:17
КС во вторник заработал в обычном режиме, заседание не блокируют

Большая палата Конституционного суда Украины во вторник проводит ранее запланированные заседания в закрытом режиме.

Источник: пресс-служба КС в комментарии Украинской правде

Дословно: "КСУ работает в обычном режиме. Заседания проходят".

Детали: Согласно повестке дня на сайте КС, суд во вторник продолжит в закрытом режиме проверять на конституционность отдельные положения законов Украины "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", "Об очистки власти".

Предыстория:

  • 10 июня шестеро судей Конституционного суда в ультимативной форме заблокировали деятельность КСУ по рассмотрению дел о медицинских гарантиях, о пенсионном обеспечении государственных служащих, о функционировании украинского языка как государственного.
  • Причиной блокировки стало их ультимативное требование обеспечить участие в судебных заседаниях бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого.
  • Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
  • 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС. Позже Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого на должность судьи КС.

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Темы: КСсуд
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