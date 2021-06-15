КС во вторник заработал в обычном режиме, заседание не блокируют

Большая палата Конституционного суда Украины во вторник проводит ранее запланированные заседания в закрытом режиме.

Источник: пресс-служба КС в комментарии Украинской правде

Дословно: "КСУ работает в обычном режиме. Заседания проходят".

Детали: Согласно повестке дня на сайте КС, суд во вторник продолжит в закрытом режиме проверять на конституционность отдельные положения законов Украины "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", "Об очистки власти".

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