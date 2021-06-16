Антикорупційний суд поскаржився на адвокатів Труханова

Судді вищого антикорупційного суду поскаржилися на двох адвокатів Одеського міського голови Геннадія Труханова до дисциплінарної комісії адвокатури через неявку на засідання.

Джерело: пресслужба ВАКС, ЦПК

Деталі: 15 червня у ВАКС було призначене підготовче судове засідання у справі щодо купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завідомо завищеною ціною.

Серед обвинувачених сім осіб, серед яких Труханов.

Проте двоє захисників міського голови Одеси Михайло Коротюк та Сергій Лисенко не з’явилися на засідання, на думку суду, з неповажних причин.

Колегія суддів ВАКС постановила ухвалу про порушення перед кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури питання про притягнення цих адвокатів до дисциплінарної відповідальності.

ЦПК повідомляє, що адвокати вчетверте не з’явилися на підготовче засідання. Вони стверджують, що частина суддів нібито не носять маски, а це становить загрозу їхньому життю та здоров’ю.

Також судді не задовольнили клопотання захисників про проведення засідання в режимі відеоконференцзв'язку.

Наступне засідання призначили на 1 липня на 14:00.

Повідомляється, що раніше колегія суддів ВАКС вже зверталася до КДК адвокатури щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності двох адвокатів у цьому провадженні.

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