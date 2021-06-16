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Антикорупційний суд поскаржився на адвокатів Труханова

Середа, 16 червня 2021, 15:56
Антикорупційний суд поскаржився на адвокатів Труханова

Судді вищого антикорупційного суду поскаржилися на двох адвокатів Одеського міського голови Геннадія Труханова до дисциплінарної комісії адвокатури через неявку на засідання.

Джерело: пресслужба ВАКС, ЦПК

Деталі: 15 червня у ВАКС було призначене підготовче судове засідання у справі щодо купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завідомо завищеною ціною.

Серед обвинувачених сім осіб, серед яких Труханов.

Проте двоє захисників міського голови Одеси Михайло Коротюк та Сергій Лисенко не з’явилися на засідання, на думку суду, з неповажних причин.

Колегія суддів ВАКС постановила ухвалу про порушення перед кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури питання про притягнення цих адвокатів до дисциплінарної відповідальності.

ЦПК повідомляє, що адвокати вчетверте не з’явилися на підготовче засідання. Вони стверджують, що частина суддів нібито не носять маски, а це становить загрозу їхньому життю та здоров’ю.

Також судді не задовольнили клопотання захисників про проведення засідання в режимі відеоконференцзв'язку.

Наступне засідання призначили на 1 липня на 14:00.

Повідомляється, що раніше колегія суддів ВАКС вже зверталася до КДК адвокатури щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності двох адвокатів у цьому провадженні.

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Нагадаємо:

  • 9 липня 2019 року Малиновський райсуд Одеси визнав невинуватими у заволодінні бюджетними коштами Одеського міського голову Геннадія Труханова та інших фігурантів його справи.
  • 11 лютого 2021 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок у так званій "справі Краян", головним фігурантом якої є мер Одеси Геннадій Труханов.
  • Справу передали на новий розгляд Вищого антикорупційного суду.
  • Труханова, кількох посадовців міськради та підприємців звинувачували у заволодінні 185 мільйонами гривень з місцевого бюджету через купівлю будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завищеною вартістю.
  • 27 травня САП погодила змінене обвинувачення для Труханова та кількох його ймовірних спільників, зменшивши суму збитків.
  • Прокурори просили ув'язнити Труханова на 12 років, інших фігурантів – на 7-11.

Українська правда

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Теми: ТрухановсудАнтикорупційний суд
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