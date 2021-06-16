Антикоррупционный суд пожаловался на адвокатов Труханова

Судьи высшего антикоррупционного суда пожаловались на двух адвокатов Одесского городского головы Геннадия Труханова в дисциплинарную комиссию адвокатуры из-за неявки на заседание.

Источник: пресс-служба ВАКС, ЦПК

Детали: 15 июня в ВАКС было назначено подготовительное судебное заседание по делу о покупке здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной цене.

Среди обвиняемых семь человек, среди которых Труханов.

Однако двое защитников городского головы Одессы Михаил Коротюк и Сергей Лысенко не явились на заседание, по мнению суда, по неуважительным причинам.

Коллегия судей ВАКС постановила определение о возбуждении перед квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры вопроса о привлечении этих адвокатов к дисциплинарной ответственности.

ЦПК сообщает, что адвокаты в четвертый раз не явились на подготовительное заседание. Они утверждают, что часть судей якобы не носят маски, а это представляет угрозу их жизни и здоровью.

Также судьи не удовлетворили ходатайство защитников о проведении заседания в режиме видеоконференцсвязи.

Следующее заседание назначили на 1 июля на 14:00.

Сообщается, что ранее коллегия судей ВАКС уже обращалась к КДК адвокатуры о привлечении к дисциплинарной ответственности двух адвокатов в этом производстве.

Читайте также: Труханова заштормило. В каких делах НАБУ фигурирует мэр Одессы

Напомним