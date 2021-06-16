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Антикоррупционный суд пожаловался на адвокатов Труханова

Среда, 16 июня 2021, 15:56
Антикоррупционный суд пожаловался на адвокатов Труханова

Судьи высшего антикоррупционного суда пожаловались на двух адвокатов Одесского городского головы Геннадия Труханова в дисциплинарную комиссию адвокатуры из-за неявки на заседание.

Источник: пресс-служба ВАКС, ЦПК

Детали: 15 июня в ВАКС было назначено подготовительное судебное заседание по делу о покупке здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной цене.

Среди обвиняемых семь человек, среди которых Труханов.

Однако двое защитников городского головы Одессы Михаил Коротюк и Сергей Лысенко не явились на заседание, по мнению суда, по неуважительным причинам.

Коллегия судей ВАКС постановила определение о возбуждении перед квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры вопроса о привлечении этих адвокатов к дисциплинарной ответственности.

ЦПК сообщает, что адвокаты в четвертый раз не явились на подготовительное заседание. Они утверждают, что часть судей якобы не носят маски, а это представляет угрозу их жизни и здоровью.

Также судьи не удовлетворили ходатайство защитников о проведении заседания в режиме видеоконференцсвязи.

Следующее заседание назначили на 1 июля на 14:00.

Сообщается, что ранее коллегия судей ВАКС уже обращалась к КДК адвокатуры о привлечении к дисциплинарной ответственности двух адвокатов в этом производстве.

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Напомним

  • 9 июля 2019 Малиновский райсуд Одессы признал невиновными в завладении бюджетными средствами Одесского городского голову Геннадия Труханова и других фигурантов его дела.
  • 11 февраля 2021 года апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор по так называемому "делу Краян", главным фигурантом которого является мэр Одессы Геннадий Труханов.
  • Дело передали на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда.
  • Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняли в завладении 185 миллионами гривен из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
  • 27 мая САП согласовала измененное обвинение для Труханова и нескольких его предполагаемых сообщников, уменьшив сумму ущерба.
  • Прокуроры просили посадить Труханова на 12 лет, других фигурантов - на 7-11.

Украинская правда
Темы: ТрухановсудАнтикоррупционный суд
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