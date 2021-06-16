Чаус заявил, что после конфликта с ним Сытника вывезли в лес и избили. Директор НАБУ опроверг

Пропавший в Молдове украинский экс-судья Николай Чаус опубликовал видео в соцсети, где заявил, что директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в 2008 году после конфликта с Чаусом вывезли в лес под Киевом и избили. Директор НАБУ информацию опроверг.

Источник: комментарий адвоката Александра Вишневого Украинской правде, телеграмм-канал ChausUA Николай Чаус, пресс-служба НАБУ

Прямая речь Чауса: "В 2008 году между мной, Артемом Сытником и Александром Полищуком, которые в то время сидели в одном кабинете в прокуратуре Киевской области, произошел конфликт. В результате этого конфликта Артема Сытника вывезли в лес под Киев, наставили синяков, забрали автомобиль и требовали вернуть деньги. Об этих событиях знают работники прокуратуры Киевской области, которые работали там в 2008 году".

Детали: Чаус заявил, что после этого в 2016 году, будучи директором НАБУ, Сытник якобы начал политическое преследование его и семьи.

Вишневый рассказал УП, что не может никак прокомментировать заявление своего клиента по поводу Сытника. По словам адвоката, он об этом со своим подзащитным не говорил и не имеет ни информации, ни разрешения Чауса это комментировать.

Директор НАБУ опровергает слова Чауса.

Прямая речь Сытника: "Я лично не знаком с Николаем Чаусом, обнародованная им информация в отношении меня полностью неправдива. В то же время, мы убеждены, что ее могут использовать как формальный повод для того, чтобы забрать дело в НАБУ".

Кроме того, в видео Чаус заявил, что продолжает общение только одним из своих адвокатов и намекнул в видео своей жене Светлане, что речь идет об адвокате, который "имеет отношение к его портфелю на Печерске".

Чаус заявил, что адвокаты в Украине, которые комментируют его дело, не имеют к нему никакого отношения.

Адвокат Вишневый заявил, что договор с ним заключал Чаус и его жена, а заявления в соцсетях считает "прочитанными с листочка".

Кроме него, жена Чауса заключила договор с адвокатом Ростиславом Кравцом. Других адвокатов, по словам Вишневого, у судьи в Украине нет.

Прямая речь Вишневого: "Его жена уже успела негативно прокомментировать видео. Договор он заключал лично у меня.

Что касается других адвокатов - жене о них не известно. Сведений о другом адвокате ни в одном из производств нет.

Ни один другой адвокат защиту Чауса не совершал".

По словам Вишневого, отказ от его услуг должен быть заверен непосредственно в присутствии Чауса, а у видео в "Telegram" нет никакой силы. Защитник добавил, что заявления Чауса он зачитывает под давлением и они недобровольные.

Что было раньше: 9 июня Сытник заявил, что не знает, где находится Чаус после исчезновения из Молдовы, но намекнул, что украинским правоохранителям не было смысла похищать его.

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