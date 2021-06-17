Ізраїль заявляє про пожежі, спричинені "вогняними кулями" сектору Гази
Влада Ізраїлю заявляє, що пожежники долають 4 пожежі через запущені із сектору Гази "запалені повітряні кулі".
Джерело: Радіо Свободи
Деталі: Ізраїльські військові також заявили, що застрелили палестинську жінку, яка нібито напала на солдат поблизу Рамалли на Західному березі. Цю версію заперечив родич жінки, заявивши, що вона "помилково пішла тією дорогою".
Напруга в регіоні лишається високою після бомбардування новим урядом Ізраїлю протягом ночі у відповідь на запуск таких куль напередодні.
Ці авіаудари стали першим нападом Ізраїлю на сектор Гази з моменту припинення вогню минулого місяця після 11 днів прикордонних боїв.
Що передувало: Ізраїль завдав авіаударів по Cектору Гази – вперше після перемир'я – у відповідь на запальні кулі, запущені з палестинської території.
Передісторія:
- 10 травня Сектор Гази обстріляв територію Ізраїлю й отримав вогонь у відповідь.
- Атака відбулася незадовго після палестинських протестів у Східному Єрусалимі проти запланованих виселень палестинців з району Шейх-Джаррах на користь єврейських поселенців.
- Відтоді між Ізраїлем та Сектором Гази тривали активні бойові дії. Під час ескалації в Газі вбито як мінімум 232 людини. В Ізраїлі загинули 12 осіб.
- 20 травня Сектор Гази та Ізраїль домовилися про перемир'я.
- В Ізраїлі Кнесет відсторонив від посади прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху після 12-річного правління.