Ізраїль заявляє про пожежі, спричинені "вогняними кулями" сектору Гази

Влада Ізраїлю заявляє, що пожежники долають 4 пожежі через запущені із сектору Гази "запалені повітряні кулі".

Джерело: Радіо Свободи

Деталі: Ізраїльські військові також заявили, що застрелили палестинську жінку, яка нібито напала на солдат поблизу Рамалли на Західному березі. Цю версію заперечив родич жінки, заявивши, що вона "помилково пішла тією дорогою".

Напруга в регіоні лишається високою після бомбардування новим урядом Ізраїлю протягом ночі у відповідь на запуск таких куль напередодні.

Ці авіаудари стали першим нападом Ізраїлю на сектор Гази з моменту припинення вогню минулого місяця після 11 днів прикордонних боїв.

Що передувало: Ізраїль завдав авіаударів по Cектору Гази – вперше після перемир'я – у відповідь на запальні кулі, запущені з палестинської території.

Передісторія: