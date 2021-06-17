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Израиль заявляет о пожарах, вызванных "огненными шарами" сектора Газы

Четверг, 17 июня 2021, 02:55
Израиль заявляет о пожарах, вызванных огненными шарами сектора Газы

Власти Израиля заявляют, что пожарные преодолевают 4 пожара через запущеные из сектора Газы "горящие воздушные шары".

Источник: Радио Свобода

Детали: Израильские военные также заявили, что застрелили палестинскую женщину, которая якобы напала на солдат вблизи Рамаллы на Западном берегу. Эту версию опроверг родственник женщины, заявив, что она "по ошибке пошла той дорогой".

Напряжение в регионе остается высокой после бомбардировки новым правительством Израиля в течение ночи в ответ на запуск таких шаров накануне.

Эти авиаудары стали первым нападением Израиля на сектор Газа с момента прекращения огня в прошлом месяце после 11 дней приграничных сражений.

Что предшествовало: Израиль нанес авиаудары по сектору Газа - впервые после перемирия - в ответ на зажигательные шары, запущенные с палестинской территории.

Предыстория:

  • 10 мая сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь.
  • Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев.
  • С этого момента между Израилем и сектором Газа длились активные боевые действия. Во время эскалации в Газа убиты как минимум 232 человека. В Израиле погибли 12 человек.
  • 20 мая Сектор Газа и Израиль договорились о перемирии.
  • В Израиле Кнессет отстранил от должности премьер-министра Биньямина Нетаньяху после 12-летнего правления.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИзраильСектор Газа
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