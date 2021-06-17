Отец Сапеги просит Лукашенко помиловать ее: “История любви, а не убеждений”

Отец гражданки России Софьи Сапеги просит самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко встретиться с ним и помиловать его дочь, которую задержали с Романом Протасевичем в Минске в мае.

Источник: видеообращение Андрея Сапеги, записанное в редакции ИА PrimaMedia во Владивостоке

Прямая речь: "Моя старшая дочь содержится в СИЗО белорусского КГБ по обвинению в совершении ряда преступлений. Ей грозят очень серьезные тюремные сроки. В этом обращении в преддверии визита Александра Лукашенко в Приморский край я бы хотел обратиться к лично к нему как отец к отцу.

Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком.

До встречи с Романом Протасевичем она была обычной девушкой. Во время протестов в Минске она была в Литве. И если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, – это точно история любви, а не убеждений. Она помогала Роману в его работе.

Александр Григорьевич, как отец отца я прошу о личной встрече и готов привести все необходимые гарантии того, что моя дочь более не будет вовлечена в противоправные действия".

Детали: Андрей Сапега также попросил губернатора Приморского края содействовать в организации личной встречи с президентом Лукашенко.

"Возможно, мне удастся убедить его помиловать мою дочь. Не ломайте ей судьбу, она просто маленькая девочка, которая только начинает жизнь", – заявил он в обращении.

Андрей Сапега уточнил, что сейчас интересы Софьи представляют два юриста. Они дали подписку о неразглашении, а делу присвоили гриф секретности, поэтому информация, которую получает семья – обрывочная и крайне скудная.

"Софья держится, пишет письма, много читает. Ее маму несколько дней назад вызвали в Следственный комитет, где она давала показания по делу Софьи — ее спрашивали о том, кто финансировал пребывание дочери в Литве и её обучение, почему она поступила там в Европейский гуманитарный университет, в котором она изучала международное право", — рассказал мужчина.

Андрей Сапега надеется, что Россия поможет его дочери и будет добиваться экстрадиции, ведь вопрос о задержании российской гражданки был включен в повестку недавней встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Его беспокоят "и статьи, и фабула обвинения" – про "Черную книгу Беларуси", где приводились в открытом доступе данные белорусских силовиков, судей и правоохранителей и их семей. По словам Сапеги-старшего, при таких обвинениях Софье рассчитывать на справедливый суд вряд ли приходится.

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