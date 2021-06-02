Силовики заблокували канал "сонячної" контрабанди: вилучено понад тонну бурштину

Правоохоронці викрили злочинну організацію контрабандистів, які незаконно видобували та вивозили бурштин до країн Близького Сходу та КНР.

Джерело: СБУ, Нацполіція, ОГП

Деталі: Силовики звітують про багатоходову спецоперацію. У результаті проведення масштабних обшуків вилучено близько 1485 кг незаконно видобутого бурштину приблизно на 30 мільйонів гривень.

За даними слідства, учасники угруповання незаконно видобували і скуповували бурштин великих фракцій. Сонячний камінь ділки регулярно протиправно переправляли через державний кордон України до країн Близького Сходу та Східної Азії.

До складу вказаної злочинної організації входили громадяни України та іноземці. Використовуючи закриті профілі в соціальних мережах, вони здійснювали пошук охочих придбати бурштин, а також проводили аукціони онлайн. Надалі відправляли бурштин за кордон контрабандним шляхом за підробленими документами.

Окрім того, зловмисники розробили спеціальне програмне забезпечення – мобільний додаток для обміну інформацією про нелегально добутий бурштин. За допомогою додатку клієнти, які знаходилися за кордоном, могли обирати фракції бурштину за фотознімками та описом, замовляти їх, безготівково оплачувати та відслідковувати маршрут доставки замовлення за індивідуальним кодом.

За підсумками слідчих дій у місцях незаконного видобутку бурштину виявлено та вилучено 5 мотопомп, 2 автомобілі УАЗ та бурштин сирець.

Правоохоронці також провели 67 обшуків у Рівненській, Київській областях та столиці за адресами проживання учасників угруповання і місцях зберігання незаконно добутого бурштину.

Під час обшуків виявлено і вилучено: понад 1 тонну незаконно видобутого бурштину сирцю; майже 500 кг бурштину "пейзаж" та ювелірних виробів з сонячного каменю; станки для кустарної обробки каміння; $130 тис. та € 30 тис., отриманих від незаконної реалізації бурштину; мобільні термінали із встановленим програмним забезпеченням, які використовувались для реалізації "елітного бурштину"; чорнові записи щодо обсягів незаконного бізнесу і клієнтів; 40 од. мотопомп та пожежні рукави для незаконного видобутку.

За результатами слідчих дій 4 учасникам угруповання, у тому числі одному із організаторів, повідомлено про підозри та затримано.

Зловмисникам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та підтримки нелегального бізнесу.