Байден передал Путину "послание" об ответе на кибератаки – Белый дом

Во время саммита в Женеве президент Джо Байден передал Владимиру Путину список из 16 объектов критически важной инфраструктуры США, и это стало "посланием" американского лидера о потенциальном ответе Вашингтона за кибератаки на них.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Президент (Байден – ред.) четко определил, что это есть теми сферами, за которыми мы будем внимательно следить, и мы оставляем за собой возможность последствий (против России - ред.)".

Детали: Псаки назвала это "посланием", которое президент Соединенных Штатов передал во время встречи с российским лидером в Швейцарии.

В ответ на вопрос, почему США не предоставили россиянам список целей, которые они будут атаковать в ответ в случае новых кибератак со стороны РФ, Псаки подчеркнула: "Потому что мы не анонсируем наши удары".

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