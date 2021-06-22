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Байден передал Путину "послание" об ответе на кибератаки – Белый дом

Вторник, 22 июня 2021, 00:58
Байден передал Путину послание об ответе на кибератаки – Белый дом

Во время саммита в Женеве президент Джо Байден передал Владимиру Путину список из 16 объектов критически важной инфраструктуры США, и это стало "посланием" американского лидера о потенциальном ответе Вашингтона за кибератаки на них.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Президент (Байден – ред.) четко определил, что это есть теми сферами, за которыми мы будем внимательно следить, и мы оставляем за собой возможность последствий (против России - ред.)".

Детали: Псаки назвала это "посланием", которое президент Соединенных Штатов передал во время встречи с российским лидером в Швейцарии.

В ответ на вопрос, почему США не предоставили россиянам список целей, которые они будут атаковать в ответ в случае новых кибератак со стороны РФ, Псаки подчеркнула: "Потому что мы не анонсируем наши удары".

Предыстория:

  • В декабря 2016 года ЦРУ в секретном докладе пришло к выводу, что Россия вторглась в ходе президентских выборов, чтобы помочь победить Дональду Трампу. Ранее сообщалось, что Обама пообещал принять меры по России за кибератаки. Также представители разведки США заявили, что Путин лично принимал участие в скрытой кампании по вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах.
  • В марте 2020 Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против России из-за кибератаки против Соединенных Штатов.
  • В конце февраля Microsoft обвинила российскую службу внешней разведки в кибератаке через программное обеспечение компании SolarWinds и Microsoft. Эта кибератака продолжалась с весны 2020 года и ее реальные масштабы пока неизвестны. Считается, что в США в результате него пострадали около 100 организаций и 9 федеральных агентств.
  • Президент Соединенных Штатов Джо Байден в конце марта продлил санкции, в том числе и против России, для защиты от кибератак.
  • Правительство США 10 мая объявило чрезвычайное положение после кибератаки на один из крупнейших трубопроводов в США Colonial Pipeline.

Темы: СШАРосcияхакеры
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