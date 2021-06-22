В AstraZeneca заявили про ефективність вакцини проти штаму "Дельта"
Компанія AstraZeneca заявила про ефективність вакцини проти різновиду коронавірусу "Дельта" та "Каппа".
Джерело: Reuters
Деталі: Компанія посилається на дослідження. У їх заяві йдеться, що результати випробувань Оксфордського університету свідчать, що вакцина виробляє в крові антитіла, які здатні нейтралізувати штами "Дельта" і "Каппа".
Окрім того, раніше Національна служба охорони здоров’я Великої Британії заявила, що вакцини Pfizer і AstraZeneca на понад 90% захищають від госпіталізації хворих на штам "Дельта".
Що передувало: Українські лабораторії наразі не можуть виявляти новий агресивний штам коронавірусу, який назвали "Дельта".
Міністерству закордонних справ та Міністерству охорони здоров’я доручили підготувати пропозиції щодо можливого введення додаткового контролю та обмежень на пересування між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам "Дельта".
Передісторія:
- У світі виявили щонайменше 4 штами коронавірусу SARS CoV 2: бразильський, південноафриканський, британський, індійський, які більш небезпечні за початковий, виявлений у Китаї. У Росії кажуть, що в них може бути окремий штам.
- 31 травня Всесвітня організація охорони здоров’я вирішили маркувати штами COVID-19 літерами грецького алфавіту, щоб не дискримінувати країни, де ці різновиди виявили вперше. Виявлений у Великій Британії варіант – "Альфа", виявлений у ПАРі – "Бета", у Бразилії – "Гамма", два різновиди "індійського" штаму – "Дельта" і "Капа".
- За даними ЗМІ, станом на 14 червня варіант коронавірусу "Дельта" виявили в 74 країнах. Спалахи варіанту "Дельта" були підтверджені в Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону, в Китаї та США.
- 21 червня індійський штат Махараштра повідомив про 20 випадків інфікування новим різновидом штаму коронавірусу, який отримав назву Delta-plus.