В AstraZeneca заявили про ефективність вакцини проти штаму "Дельта"

Компанія AstraZeneca заявила про ефективність вакцини проти різновиду коронавірусу "Дельта" та "Каппа".

Джерело: Reuters

Деталі: Компанія посилається на дослідження. У їх заяві йдеться, що результати випробувань Оксфордського університету свідчать, що вакцина виробляє в крові антитіла, які здатні нейтралізувати штами "Дельта" і "Каппа".

Окрім того, раніше Національна служба охорони здоров’я Великої Британії заявила, що вакцини Pfizer і AstraZeneca на понад 90% захищають від госпіталізації хворих на штам "Дельта".

Що передувало: Українські лабораторії наразі не можуть виявляти новий агресивний штам коронавірусу, який назвали "Дельта".

Міністерству закордонних справ та Міністерству охорони здоров’я доручили підготувати пропозиції щодо можливого введення додаткового контролю та обмежень на пересування між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам "Дельта".

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